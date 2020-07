La programmation du Point-Virgule ouvert tout l’été !

Beaucoup de Franciliens resteront sur la région tout l’été. Le Point-Virgule et le Grand Point-Virgule leur proposent des plages de rire et de détente !

Topito Comedy Night

La Topito Comedy Night revient exceptionnellement pour six dates d’été au Point Virgule. On ne change pas la formule gagnante qui dure depuis six ans. Un plateau d’humoristes, des vidéos de Topito en entrée et Urbain, en maître de cérémonie.

Du 15 juillet au 12 août - Les mercredis à 21h30

Jérémy Charbonnel

Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui l’entoure. Les intolérants au second degré sont prévenus... L’humour bio aussi peut être dégueulasse.

Le 24 et 25 juillet à 22h30 et du 8 au 29 août, les vendredis et samedis à 19h

Julie Villers - Nouveau spectacle !

Un meeting clandestin sous couvert d’une réunion Tupperware, Julie Villers fera tout pour vous exposer les méandres de sa réflexion politico-écologisticienne ou l’inverse.

Plus efficace qu’une rencontre avec Daniel Cohn-Bendit, plus drôle qu’une conférence d’Aurélien Barrau, Plus psychédélique qu’un livre de Pablo Servigne, faites l’expérience d’oser écouter tout haut ce que personne n’ose penser tout bas.

5 et 12 août à 19h et 19 et 25 août à 21h15

Les décaféinés

Rejoignez-les à la laverie, le temps d’un spectacle absurde mêlant sketches et chansons, en passant par des chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous. Découvrez l’histoire d’un duo comique qui décide de devenir chanteurs de laverie, parce que faire rire en ce moment, c’est compliqué !

Séance unique le 24 juillet à 21h15

Merwane Benlazar

Découvert au Jamel Comedy Club, jeune, parfois moqueur mais toujours bienveillant. À l’aise dans la punchline préparée autant que dans l’interaction, ça fait des années qu’il se rôde sur les scènes parisiennes. Merwane a plein d’histoires, et pour la première fois, il va toutes les raconter.

Le 25 juillet à 21h15, le 30 juillet à 19h, le 22 et 29 août à 17h

Le Trem’Point

La scène révélatrice des humoristes d’aujourd’hui et de demain.

Du 12 juillet au 30 août, tous les dimanches à 18h

Alexis Le Rossignol

L’air de rien, derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers. Alexis, c’est ce copain qui subit la vie, mais qui s’en sort toujours. Il ne pensait pas devenir comédien, mais qu’aurait-il pu faire d’autre ?

Du 9 juillet au 29 août, du jeudi au samedi à 20h. Relâche les 6, 7, 8/08

Karine Dubernet

À travers une myriade de personnages, Karine Dubernet livre un autoportrait survolté, et embarque avec elle le public dans un rythme effréné. Dans un compte à rebours, Karine Dubernet livre une autobiographie à la fois tendre et hilarante. Un parcours initiatique où se côtoient personnages réels et imaginaires, nous apprenant que l’on peut tomber, pour mieux se révéler.

Du 12 juillet au 31 août, tous les dimanches et lundis à 21h15

Soirée en 30’/30’ avec Nadim & Adrien Montowski

Tout l’été, ils partagent le plateau, d’où le « 30’/30’ » pour découvrir les univers respectifs et singuliers de leur one man.

Du 9 juillet au 27 août, tous les jeudis à 19h

Soirée en 30’/30’ avec Umut Koker & Younes Depardieu

Tout l’été, ils partagent le plateau, d’où le « 30’/30’ » pour découvrir les univers respectifs et singuliers de leur one man.

Du 28 juillet au 25 août, tous les mardis à 21h15

Felix Dhjan

Un texte acidulé, des impros fulgurantes, un stand-up qui sort des sentiers battus.

Du 10 juillet au 1er août, tous les vendredis et samedis à 19h + séances Supplémentaires les 6, 7 et 8 août à 20h

Tania Dutel

L’histoire de sa vraie vie !...

Du 10 juillet au 29 août, tous les vendredis et samedis à 21h15. Relâche le 24/07

Pierre Thevenoux

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre Thevenoux vous propose une heure de stand-up grinçant et efficace. Difficile à décrire, certains le qualifient de “néo-beauf”, si vous avez compris, tant mieux pour vous.

Du 14 juillet au 26 août, tous les mardis et mercredis à 20h

Soirée en 30’/30’ avec Edgar Yves & Wary Nichen

Tout l’été, ils partagent le plateau, d’où le « 30’/30’ » pour découvrir les univers respectifs et singuliers de leur one man.

Du 10 juillet au 29 août. Tous les vendredis et samedis à 22h30

Kallagan

Trash mais jamais vulgaire, sensible mais pas dupe. On passe volontiers du rire aux larmes au fur et à mesure de sujets à propos desquels on ne s’attendait pas à se marrer ! Il se peut que vous ayez honte de rire de certaines vannes, c’est normal

c’est ce qu’il cherche...

Du 12 juillet au 31 août, tous les dimanches et lundis à 20h

Gaëtan Matis

Gaëtan arrive les mains dans les poches sur scène avec une heure de stand-up dont la simplicité n’a d’égale que son sens de l’efficacité.

Du 9 juillet au 27 août, tous les jeudis à 21h15

Desperate Housemen

Tous les travers quotidiens du couple passés en revue par des humoristes survoltés ! Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jerôme fait appel à ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour la reconquérir.

"Desperate Housemen " réconcilie tout le monde, brise les codes, et renouvelle le genre.

A partir du 30 juillet, du jeudi au samedi