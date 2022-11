Le Coeur et le Devoir T.1&2 – Himawari Nishino, Aya Tanaka - la chronique BD

Himawari Nishino a écrit le roman et l’adaptation en manga de ce dernier. Aya Tanaka a dessiné les deux tomes de cette histoire de politique, de complots et de diplomatie, où l’amour trouvera peut-être sa place...

Résumé : {Le Coeur et le Devoir} commence sur une jeune femme enceinte qui se remémore les derniers mois passés. Berta Kasha est la fille du chef de la région du Sud. Son père lui annonce que pour des raisons politiques, elle va se marier avec le roi, en tant que seconde épouse. Berta n’est pas enjouée mais ne peut couper à cette décision diplomatique. De son côté, le roi Harold n’a que faire d’une seconde femme, il n’y est forcé que par la reine Marguerite, qu’il aime mais qui ne peut pas lui donner d’enfant.

Critique : Notons que vous aurez l’intégrale du récit avec ces deux opus qui repent l’intrigue du roman. Cette histoire courte nous plonge dans le quotidien difficile de Berta. Le monde médiéval met en scène des contrées au sein d’une nation à la stabilité fragile. Le roi doit composer avec les forces en présence pour que tout le monde trouve sa place sur l’échiquier politique et ainsi maintenir la paix dans le royaume.

C’est ce qui le pousse à prendre une deuxième épouse, alors même qu’il aime sa femme. Ainsi, il donne une entrée à la famille Kasha à la cour royale. Mais il va se passer un imprévu de taille : Berta va tomber rapidement enceinte et donner naissance à un garçon. Héritier royal par excellence, à un détail près pour les conservateurs de la cour, il n’est pas de sang pur, puisque les Kasha ne sont pas d’une lignée noble digne du roi. Va alors commencer pour Berta, isolée dans ses quartiers, une période difficile. Elle va devoir veiller sur son fils, que le roi lui-même ne semble pas apprécier, puisqu’il ne vient jamais le voir. Berta va se rendre compte des enjeux politiques qui se mettent en place et va réaliser quelle partie serrée joue le roi. Elle va alors opter pour deux objectifs : défendre son fils et contribuer, en tant que reine consort, à la bonne marche du pays au côté de son époux. Harold ne s’attendait pas du tout à cela, pas plus que la reine !

Himawari Nishino, Aya Tanaka – Doki Doki

Au cours de ces deux tomes, on s’immerge dans la vie de cour, le protocole, on découvre les différentes factions, les enjeux sociaux, politiques, religieux, les combats psychologiques. Mais attention, nous sommes loin de Games of Throne, et rien ne se résoudra dans le sang. Il faut garder la face, et une bastonnade, une humiliation, peuvent déclencher un jeu de dominos qui finira en guerre. Ce que personne ne veut vraiment. L’humour reste quand même présent par les personnages des dames de compagnie et par la nourrice du jeune prince qui savent apporter une touche drôle entre deux complots de cour. Et l’amour n’est bien sûr pas oublié. Mais la grande question est : peut-il trouver sa place dans un milieu où tout devient forcément politique ?

Himawari Nishino, Aya Tanaka – Doki Doki

Le graphisme reste dans la lignée du manga traditionnel : personnages stylisés, décors réalistes qui s’effacent souvent pour laisser la place aux protagonistes de la scène, noir et blanc complété de trames de gris. Les architectures luxueuses de la cour, ainsi que les toilettes magnifiques sont bien représentées.

Des jeux de renvois ponctuent cette BD, remettant en scène les personnages dans les mêmes positions mais plus tard dans le temps, afin de montrer leur évolution. À défaut de scènes de combat, la réflexion et la tension sont psychologiques, et tout passe par les regards, les non-dits, les légers mouvements du corps et bien sûr les dialogues et les arrière-pensées.

Ce diptyque réussi propose une histoire médiévale politique avec des personnages attachants qui doivent lutter pour leurs idées et leurs idéaux.