Le goût du métal – Bruno Duhamel - la chronique BD

Bruno Duhamel écrit et dessine cette BD qui parle des difficultés des agriculteurs, de la passion d’un jeune homme, des chercheurs de trésors qui pillent les sites anciens et des défenseurs du patrimoine. L’histoire réussit à assembler tous ces éléments.

Résumé : L’album débute dans un petit village de campagne. Un jeune homme, Léo, reçoit un gros colis. Sa sœur Hélène s’interroge. Elle s’inquiète de ce petit frère qui court après un rêve, ne trouve pas de travail et vit au RSA chez elle depuis trop longtemps. Quand elle découvre le contenu du colis, une dispute éclate entre eux deux. Léo a trois mois pour sortir du RSA et trouver un travail !

Critique : Bruno Duhamel nous propose une galerie de portraits très humains : Léo et Hélène, mais aussi Gabriel et Justine, l’autre duo que l’on suit. De caractère, Gabriel et Léo sont complètement opposés. Le récit les amène à se croiser dans un des moments les plus forts de la BD.

Gabriel a perdu beaucoup au cours de sa vie et Léo, encore jeune, est tiraillé entre suivre sa passion ou abandonner ses rêves et rejoindre le sérail. Les deux s’enfoncent dans une mauvaise direction au départ, chacun dans son domaine. Gabriel et Léo pourraient être les deux faces d’une même pièce, alors qu’ils se trouvent dans des visions du monde et dans des camps différents.

Le récit se déroule dans un village de campagne, où les problématiques sont différentes des villes. Discrètement, par petites touches, Bruno Duhamel parvient à poser une ambiance de prime abord tranquille, mais avec ses problèmes de plus en plus présents, des voleurs, des chasseurs de trésor, des difficultés financières, autant de moments qui symbolisent une société devenant de plus en plus mercantile. En face, on trouve des gens, comme Justine et Gabriel, ou encore le voisin fermier, qui tente de faire face au mieux de leur moyen. Et parfois, quelque chose dérape. C’est ce petit quelque chose que parvient à nous faire sentir Bruno Duhamel.

© Bruno Duhamel / Grand Angle

Le graphisme nous plonge dans des espaces verts magnifiques, en contraste complet avec la dureté de l’histoire. Les arbres qui évoluent avec les saisons, les feuilles qui tombent au fil du récit, les fleurs et ces maisons de pierre habitées ou abandonnées, mais repeuplées par la nature qui reprend ses droits. Les personnages ont des visages attachants, avec ces émotions qui passent par leur regard. La composition des planches laisse de l’espace pour que les personnages puisent s’y exprimer, se déplacer, échanger. L’histoire avance, sur un rythme qui mêle tension et une certaine douceur dans l’enchaînement des cases et des moments.

Le goût du métal est une histoire humaine avant tout, qui parle de notre société, de ses maux, mais aussi de cette part de rêve que l’on a tous en nous, et que l’on écoute ou que l’on étouffe.