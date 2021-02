Le palmarès de la 33ème édition du festival Premiers Plans d’Angers 2021

News : Les jurys longs-métrages (Pierre Salvadori président, Elsa Amiel, Leyla Bouzid et Filippo Meneghetti) et courts-métrages (Frédéric Cornet, Iona Dragomirescu et Abi Sakamoto) ainsi que ceux des films d’écoles (Milja Mikkola, Émilie Poirier et Juliette Schrameck) et d’animation ont rendu leur verdict ce dimanche 31 janvier.

LES LONGS METRAGES :

Ibrahim de Samir Guesmi, France, Grand Prix du Jury

Petit samedi de Paloma Sermon-Daï, Belgique, Grand Prix du jury Diagonales

The Earth is blue as an Orange, d’Iryna Tsilyk, Ukraine / Lituanie, mention spéciale du jury.

LES COURTS METRAGES :

Stayng de Zita Bowes, Royaume-Uni, Grand Prix du jury des courts métrages européens

Trona Pinnacles de Mathilde Parquet, France, Grand Prix du jury courts métrages français

Mosaic de Imge et Sine Özbilge, Belgique, mention spéciale du jury courts métrages européens

My own Landscapes d’Antoine Chapon, France, mention spéciale du jury courts métrages français

Lua Michel dans Palma d’ Alexene Poukine, prix d’interprétation courts métrages français

Dustin Muchuvitz dans Dustin de Naïal Guiguet, prix d’interprétation courts métrages français



LES FILMS D’ECOLES :

I want to return, return, return d’Elsa Rosengren, Allemagne, Grand Prix du jury

Spaces de Nora Štrbová, République tchèque, Prix spécial du jury



CHENAPLANS ET LECTURES DE SCENARIOS :

La compétition des 3 sections des Chenaplans est reportée au mois de mai. Les enfants voteront pour leurs films préférés.

La compétition des lectures de scénarios de courts métrages, en partenariat avec l’Adami et France 2, aura lieu fin août, pendant les Ateliers Jeanne Moreau. La sélection sera annoncée ultérieurement.

La compétition des lectures de scénarios de longs métrages, en partenariat avec la Sacd et la Fondation VISIO, aura lieu entre mai et fin août.