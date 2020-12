Le palmarès des Arcs Film Festival 2020

News : Depuis le 12 décembre, les Arcs Film Festival propose au public une diffusion de ses films en digital, parmi lesquels figurent les dix productions européennes de la compétition, départagés par le vote d’un jury professionnel et le vote du public.

Après avoir remporté l’Atlas d’Or au Festival du film d’Arras en novembre dernier, Quo Vadis, Aîda ?, le long métrage poignant de la réalisatrice Jasmila Zbanic, qui déroule, avec une minutie implacable, la suite des événements menant à l’ignoble massacre de Srebrenica, en juillet 1995, au cours de la guerre des Balkans, reçoit à la fois la convoitée Flèche de Cristal et le Prix du Public. Distribué par Condor, il devrait être sur les écrans français en 2021.

The Whaler Boy, film russe de Philipp Yuryev, qui retrace le rêve d’Amérique et de jolies filles d’un jeune homme, isolé dans un village du Détroit de Béring, décroche Le Grand Prix du Jury.

Les lycéens de la région ont été séduits par l’ambiance mystérieuse de cette pandémie, qui anéantit les mémoires de ceux qu’elle atteint et ont donc décidé d’attribuer Le Prix Jury Jeune à Apples du réalisateur grec Christos Nikou.

Last Days of Spring, d’Isabel Lamberti, nous immerge au cœur d’un bidonville madrilène en compagnie de personnages hauts en couleur, la famille Gabarre Mendoza, comédiens amateurs à qui a été décerné de manière collective le prix d’interprétation, ex aequo avec Natasa Stork, comédienne principale du film de Lili Horvat Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time

Le prix de la meilleure musique originale revient à Chris Roe pour After Love (Royaume-Uni) d’Aleem Khan (sortie prévue en France en 2021) et celui de la meilleure photographie à Alexander Nanau pour son film L’affaire collective (Roumanie), qui sortira le 24 février prochain, distribué par Sophie Dulac Distribution.

Enfin, le Prix Cineuropa est attribué à Shorta, un thriller choc danois d’une actualité brûlante sur les violences policières, le prix du meilleur court-métrage revenant à Sherbet de Nikola Stojanovic (Serbie).

Une mention a été décernée au court-métrage Dustin de Naïla Guiguet (France).

Et même si la compétition est terminée, la fête continue, puisqu’il est toujours possible de voir ou de revoir jusqu’au 26 décembre films et rencontres sur la plate-forme digitale : https://lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/les-arcs-film-festival-hors-piste