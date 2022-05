Les Antres T.1 : L’homme sans poids - Eric Puybaret - La chronique BD

Résumé : Après la mort, un jeune homme erre dans un monde loufoque, où les îles, les démons et les personnages historiques se succèdent, en quête de son âme ou d’un endroit où se reposer...

Critique : La question philosophique de ce qui nous attend après la mort est probablement l’une des plus vieilles pour l’humanité consciente. La plupart des écrits mythologiques abordent cet aspect. D’Hésiode à Philip José Farmer, l’auteur mélange pour son récit différentes influences pour construire sa propre interprétation poétique, son propre univers, où l’on côtoie Napoléon, les Parques et des créatures infernales bibliques, dans un pêle-mêle qui rappelle les plus belles heures du surréalisme. Les aventures s’enchaînent sans raccord ni transition, et l’on voyage au gré du vent à l’image du héros anonyme, qui vogue d’île saugrenue en demeure improbable. Les coups de canons alternent avec les incantations magiques. Le tour de force des Antres est bien de rendre l’irréel commun et la surprise normale. Ce premier tome fait visiter un monde qui est cartographié, mais dont la carte pourrait presque bouger, changer, évoluer tant il y a de nouvelles apparitions qui se dressent dessus tout au long des péripéties.

Le dessin rend hommage à Salvador Dali tout en l’enrichissant d’un bestiaire à la Brueghel, et l’on ne peut que saluer cette recherche d’un coup de pinceau osé, tendre comme une illustration de Saint-Exupéry par certains moments, mais également capable de figurer un air lugubre et effrayant à un visage qui n’a pas d’yeux, ou à un oiseau ou animal marin mutant, hybride, dont les couleurs vives peuvent susciter aussi bien l’admiration que l’effroi. C’est tout le principe des Antres, à la fois naïves comme une réincarnation enfantine et cruelles comme le néant de l’abîme.

© Delcourt / Puybaret

Fresque poétique et surréaliste, Les Antres provoquent un sentiment de perte de raison doux et passager, qui permet au lecteur de se laisser porter sans réfléchir tout en possédant un charme lyrique et mythologique au parfum désuet.