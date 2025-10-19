Les Combattantes. Une histoire des violences sexistes et sexuelles - Géraldine Grenet, Marie-Ange Rousseau - la chronique BD

Résumé : Géraldine Grenet s’est attachée à raconter à travers un récit émaillé par l’Histoire, la sociologie et la biographie l’évolution des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans nos sociétés.

Critique : C’est une entreprise colossale que résumer en une histoire les violences sexistes et sexuelles, et il ne fallait pas moins de 400 pages pour mener cette ambition à bien. Dans ce roman graphique perturbant, empli d’un constat glaçant sur l’évolution de nos sociétés, les pages défilent cependant sans qu’on les compte. Le point de départ démarre avec une conversation anodine entre femmes. Comme souvent, les témoignages s’enchaînent, et sont un prétexte pour énoncer ce qu’elles supportent, endurent, subissent. Avec cet ouvrage, il s’agit de compiler les causes, les évolutions et les réactions face à cette société patriarcale qui a depuis trop longtemps asservi les femmes, que ce soit dans leur indépendance, dans leur quotidien ou encore tout simplement dans leur liberté. Religions, diktats sociaux et autres écueils fabriqués par l’homme ont ainsi façonné des concepts, des stéréotypes et des attitudes qui non seulement mettent du temps à changer, mais qui voient les réseaux sociaux et une vague conservatrice les remettre au goût du jour ces dernières années. Un combat hélas sans fin, même si les avancées permettent d’y croire encore un peu, comme par exemple ce témoignage d’une assistante sociale qui vient faire écho à celui d’un gendarme anonyme, qui confie sa trop longue indifférence face par aux plaintes pour viol.

© Delcourt / Rousseau

Les pages sont nombreuses mais elles sont toutes aérées, faciles d’accès, et le texte n’y est pas abondant ou surexposé, car le dessin sait se faire discret mais représente une béquille de compréhension et une soupape pour désamorcer les sujets les plus délicats. Avec ses figures féministes engagées et historiques (dont certaines que Pénélope Bagieu avait très bien représentée dans Les Culottées), c’est un véritable diaporama que nous présente Marie-Ange Rousseau, déterminée elle aussi à donner une place et plein de couleurs à ces femmes non pas de l’ombre mais de la lumière. Peu de décors, pas de schémas complexes, mais plutôt une part belle aux visages et aux corps pour faire vivre ces combats, pour ne pas laisser des chiffres négatifs ou des bourreaux masculins la primauté des planches.

© Delcourt / Rousseau

Essai maîtrisé et vivant d’un sujet effroyable, Les Combattantes est aussi bien un manifeste quasi universitaire qu’un roman graphique large et vibrant de couleurs, pour donner la parole et la porter le plus loin possible.