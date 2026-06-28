Les gendarmes. L’album du film – Henri Jenfèvre, Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, et alii - la chronique BD

Olivier Sulpice et Christophe Cazenove écrivent les gags de la série, dessinées par Henri Jenfèvre pour cet album. Le film, produit par Olivier Sulpice et Matthieu Zeller, est réalisé par François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard. Les deux réalisateurs ont travaillé avec Christopher Quillien pour écrire les textes de ce recueil.

Résumé : {Les gendarmes l’album du film} revient sur l’aventure de la production et de la réalisation du film {les Gendarmes}. Toutes les étapes sont présentées, alternées avec des gags issus d’anciens albums de la série ayant inspiré les auteurs du film.

Critique : Cet album retrace tout le travail d’adaptation de la BD en film, du scénario jusqu’au montage. On découvre les différents corps de métier du cinéma, allant de la décoration aux cascades. Les comédiens du film et le travail des deux réalisateurs sont également présentés. En plus de cela, les réalisateurs expliquent comment ils ont œuvré pour rester dans le respect de la BD et quels choix ils ont dû faire pour l’adaptation. Car une série de gags séparés doit être réfléchie pour donner une histoire continue de quatre-vingt-dix minutes. Entre les textes expliquant l’histoire du film, se trouvent des planches issues d’anciens albums des gendarmes. Pourquoi sont-ils là ? Tout simplement parce qu’ils ont été inspirants pour les scénaristes du film, qu’ils aient été utilisés lors de la production ou pas.

C’est avec étonnement que l’on découvre le casting du film, car forcément, il est difficile d’imaginer nos vieux gendarmes incarnés par des êtres de chair et de sang, tant ils vivent dans l’imaginaire des lecteurs depuis des décennies. Ce livre rend bien compte de toute l’énergie nécessaire et du nombre de personnes impliquées dans la création du film. D’ailleurs, les pages de garde de la BD vous proposent le générique.

C’est une nouvelle aventure pour les Gendarmes que de passer le cap du grand écran. Les Profs l’ont déjà fait : nos gendarmes arrivent donc en terrain connu, mais chaque nouveau film est une nouvelle aventure et grâce à cet album, vous pourrez en découvrir les coulisses. En effet, le livre comporte des gags dessinés, mais il est aussi illustré de nombreuses photos de tournage, de plans et de dessins, qui aident à visualiser l’ampleur de la tâche.Sans oublier qu’à côté de cela, les gendarmes préparent leur dix-neuvième tome pour novembre 2026.

Les gendarmes. L’album du film nous dévoile tout le travail de création du film adapté de la série BD des Gendarmes.