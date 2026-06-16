Semaine du 17 juin 2026 : les sorties en salle

Le 16 juin 2026
On peut voir Ulysse de Laetitia Masson, mais aussi des films signés Naomi Kawase ou Lila Pinell, ou se replonger dans le cinéma foisonnant de Derek Jarman à l’occasion de la rétrospective que lui consacre Malavida.
News : Les nouveautés de la semaine du 17 juin 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– Backrooms, de Kane Parsons
– Cocktail 2, de Homi Adajania (sortie : 19 juin)
– Deviens génial, de Léo Grandperret
– The Giaccomo, de Baptiste Drapeau
– L’illusion de Yakushima, de Naomi Kawase
– Nos victoires fragiles, de Mustafa Ozgun
– Shana, de Lila Pinell
– Ulysse, de Laetitia Masson
Long métrage documentaire
– La baleine et le musicien, de Valentin Paoli
Longs métrages d’animation
– Les beaux jours, de Michaël Journolleau
– Jim Queen, de Marco Nguyen, Nicolas Athane
– Toy Story 5, de Andrew Stanton, McKenna Harris
Reprises et films du patrimoine
- © Malavida - Impex
– L’aile ou la cuisse, de Claude Zidi (1976)
– Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson (1997)
– Le cuirassé Potemkine, de Sergueï M. Eisenstein (1926)
– Jubilee, de Derek Jarman (1978)
– The Last of England, de Derek Jarman (1987)
– Pâques sanglantes, de Giuseppe De Santis (1950)
– Riz amer, de Giuseppe De Santis (1949)
– Sebastiane, de Derek Jarman (1977)
– La tempête, de Derek Jarman (1979)
– War Requiem, de Derek Jarman (1989)
Galerie photos
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