Semaine du 10 juin 2026 : les sorties en salle

Le 9 juin 2026
Steven Spielberg, Steven Soderbergh, Safy Nebbou et Quentin Dupieux sont à l’affiche cette semaine, quand les reprises mettent en avant Jean-Jacques Annaud, Jacques Audiard et Mamoru Oshii.
News : Les nouveautés de la semaine du 10 juin 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Universal Pictures France
– Au bord du monde, de Guérin van de Vorst, Sophie Muselle
– The Christophers, de Steven Soderbergh
– Le dernier vrai samouraï, de Jun’ichi Yasuda
– Disclosure Day, de Steven Spielberg
– Eagle vs Shark, de Taika Waititi (2007, sortie : 13 juin)
– Fils de personne, de Safy Nebbou
– The Furious, de Kenji Tanigaki, Kensuke Sonomura
– Ma famille chérie, de Isild Le Besco
– A Second Life, de Laurent Slama
– Une année italienne, de Laura Samani
Longs métrages documentaires
– L’athlète, de Marie-Claude Fournier
– D’un monde à l’autre, de Jérémie Renier
Long métrage d’animation
– Le vertige, de Quentin Dupieux
Concerts
– BTS World Tour ’Arirang’ in BUSAN : Live Viewing, de Jungjae Ha (13 juin)
– Johnny Hallyday, Lorada Tour - Bercy 1995, de Bernard Schmitt (15 juin)
Reprises
– L’amant, de Jean-Jacques Annaud (1992)
– Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii (1995, animation)
– The Party, de Blake Edwards (1968)
– La revanche d’une blonde, de Robert Luketic (2001)
– Sur mes lèvres, de Jacques Audiard (2001)
Galerie photos
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