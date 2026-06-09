Semaine du 10 juin 2026 : les sorties en salle

Steven Spielberg, Steven Soderbergh, Safy Nebbou et Quentin Dupieux sont à l’affiche cette semaine, quand les reprises mettent en avant Jean-Jacques Annaud, Jacques Audiard et Mamoru Oshii.

News : Les nouveautés de la semaine du 10 juin 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Universal Pictures France

– Au bord du monde, de Guérin van de Vorst, Sophie Muselle

– The Christophers, de Steven Soderbergh

– Le dernier vrai samouraï, de Jun’ichi Yasuda

– Disclosure Day, de Steven Spielberg

– Eagle vs Shark, de Taika Waititi (2007, sortie : 13 juin)

– Fils de personne, de Safy Nebbou

– The Furious, de Kenji Tanigaki, Kensuke Sonomura

– Ma famille chérie, de Isild Le Besco

– A Second Life, de Laurent Slama

– Une année italienne, de Laura Samani

Longs métrages documentaires

– L’athlète, de Marie-Claude Fournier

– D’un monde à l’autre, de Jérémie Renier

Long métrage d’animation

– Le vertige, de Quentin Dupieux

Concerts

– BTS World Tour ’Arirang’ in BUSAN : Live Viewing, de Jungjae Ha (13 juin)

– Johnny Hallyday, Lorada Tour - Bercy 1995, de Bernard Schmitt (15 juin)

Reprises

– L’amant, de Jean-Jacques Annaud (1992)

– Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii (1995, animation)

– The Party, de Blake Edwards (1968)

– La revanche d’une blonde, de Robert Luketic (2001)

– Sur mes lèvres, de Jacques Audiard (2001)