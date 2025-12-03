Les Gendarmes T.18 : Le poids des mots – Cazenove, Sulpice et Bast - la chronique BD

Olivier Sulpice et Christophe Cazenove écrivent les histoires de ce dix-huitième tome des Gendarmes , quatre ans après la sortie de l’opus précédent. Bast a pris la relève de Jenfèvre, créateur de la série avec Olivier Sulpice. Les couleurs sont réalisées par David Lunven.

Résumé : Ce dix-huitième album commence quand le gendarme JP voit un homme se noyer. Ni une ni deux, il saute du pont pour l’aider, mais l’agent de l’ordre bien intentionné vise un peu trop précisément...

Critique : Nouvelles aventures des gendarmes ! Reprenant leur routine au quotidien, entre cambrioleurs et arrestation, interrogatoire musclé et suivi psychologique, la petite brigade a fort à faire avec une enquête dans le milieu hippique, en parallèle de manifestations sur la voie publique. Autant dire qu’ils ne sont pas au bout de leurs peines. Les gendarmes gardent leur format habituel, des gags en une planche, avec une intrigue se développant sur plusieurs gags et quelques thématiques annexes au cœur du récit, comme les manifestations et les cambriolages.

Avec leur caractère un peu fonceur, le groupe d’enquêteurs aura du mal à bien progresser dans les nuances de l’enquête, ce qui permet aussi de profiter de quelques gags.

© Cazenove, Sulpice et Bast / Bamboo

Le caractère des différents personnages est toujours là. À noter que la série compte un nouvel arrivant, le dessinateur Bast, qui a repris pour ce nouvel opus les personnages de Jenfèvre. Bast a beaucoup travaillé pour s’approprier chaque membre de la brigade et surtout pour garder leur mimique, leur attitude, leur démarche, tout ce travail discret effectué par Jenfèvre qui permet de caractériser visuellement les personnages. Bast s’est retroussé les manches pour nous servir un dessin qui rend hommage à Jenfèvre et qui en garde le dynamisme et l’humanité. Latouille, JP et Dugorgeon ont encore de beaux jours devant eux grâce à l’arrivée de ce nouveau dessinateur dans le trio d’auteurs !

Ce tome est annonciateur d’une autre nouvelle, l’arrivée au cinéma de la BD avec un film prévu pour 2026 mettant en scène la petite équipe sur grand écran.

Ce nouvel album réveille la brigade de choc de la BD après quatre ans d’absence. Nouveau tome, nouvelles aventures et nouveau dessinateur pour un opus mêlant humour et action.