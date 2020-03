Les soeurs de Blackwater - Alison Hagy - critique

Dans une Amérique où une guerre a mené au « chacun pour soi », une femme, restée sur ses terres, possède la richesse des mots alors que la lecture et l’écriture n’existent plus. C’est par l’écriture qu’elle sortira du repli sur soi qui l’avait condamnée. Une œuvre dystopique et féministe qui dénonce l’oppression dans une fiction proche du conte.