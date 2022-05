Love me for who I am T.1 – Kata Konayama - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume de {Love me for who I am} relate la rencontre improbable entre Testu et Mogumo. Le premier voit le second poser un voeu demandant à rencontrer des gens qui le comprennent. Ni une ni deux, Tetsu décide de présenter Mogumo à son frère, Sacchan, qui tient un café un peu particulier où le service est assuré par des Otokonoko, des garçons habillés en filles. Mais Tetsu a commis une erreur : Mogumo n’est pas un garçon qui s’habille en fille, c’est une personne qui ne se sent ni fille ni garçon. Mogumo trouvera-t-il sa place dans ce café ? Sacchan et ses amis accepteront-ils la différence de Mogumo ? Et Tetsu assumera-t-il ses sentiments naissants pour Mogumo ?

Critique : Mogumo est au carrefour des genres. Né biologiquement garçon, il ne se retrouve pas dans cette identité, mais ne se sent pas non plus fille. Il navigue dans un entre-deux, ce qui explique sa solitude. Au lycée, les garçons se moquent de lui car il porte des vêtements de femme. Mais ils ne comprennent pas ce que traverse Mogumo. Tout un monde semble s’ouvrir à lui quand Tetsu lui annonce qu’il a trouvé un travail pour lui. Mogumo se réjouit mais là, il va se heurter aussi à une incompréhension. Il n’est pas un garçon qui s’habille en fille et donc, il ne peut se présenter comme tel. Ce refus va engendrer dans l’équipe du café tout un tas de réactions différentes. Les autres membres du café sont là pour des raisons variées : fan de vêtements féminins, homosexuel assumant sa part féminine, homme voulant devenir une femme... Tous acceptent de se réfugier derrière ce terme d’otokonoko, « garçon habillé en fille ». Mais Mogumo n’est pas un garçon.

On s’attache très vite à cette galerie de personnages, à ce café otokonoko et on découvre un autre univers qui ne nous est pas forcément familier.

L’enjeu de la romance entre Tetsu et Mogumo va, bien sûr, rencontrer de nombreux obstacles et c’est ce qui nous tient dans la lecture. Car si les problèmes de binarité et non-binarité sont abordés, ils s’effacent devant cette histoire d’amour naissante dont on a envie de connaître le dénouement. Sur ce thème de société fort, Kata Konayama se sert de l’humour pour désamorcer les situations les plus difficiles. Il rend ainsi ces personnages d’autant plus attachants. Et ce café devient une sorte d’espace où tout le monde peut exister, être soi-même et cohabiter avec les autres. Mais autour de ce havre de paix, il y a le reste du monde, et c’est là où les choses peuvent se compliquer pour nos deux héros.

Mogumo et Tetsu s’avoueront-ils leur sentiment ? Pourront-ils les assumer face au reste du monde, et surtout face à eux-mêmes ? On espère bien que oui, mais il faudra attendre la suite de cette série pour le savoir.

©Ototo 2022 Konayama

Le dessin de Kata Konayama relève du plus pur style manga : noir et blanc, personnages stylisés, décors réalistes, utilisation de trames. Mais reconnaissons que pour nous, simples lecteurs, le style graphique induit que filles ou garçons habillées en fille sont ressemblants à se méprendre, et nous avons été bien incapable de les différencier. Seuls les dialogues nous ont permis de comprendre qui est qui. On pourrait dire que ça n’a pas d’importance de saisir le genre des personnages, mais dans cette histoire, cela compte, car leur genre définit aussi leurs problématiques, les difficultés de leur quotidien, et pour comprendre ce qu’ils traversent, il faut bien cerner comment ils se définissent et comment le monde veut les catégoriser. D’ailleurs, un petit texte en fin de livre nous informe sur les problèmes de genre, et nous donne aussi quelques sources à consulter pour ceux, celles et cielles qui voudraient en savoir plus.

Love me for who I am T.1 est une série prometteuse, qui passe par l’humour pour aborder un thème fort sur l’identité. Un début de comédie romantique auquel on se laisse prendre avec plaisir, une galerie de personnages attachants, des surprises, bref, tout ce qu’il faut pour nous donner envie de lire la suite.