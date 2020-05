"Michel Audiard - le livre petit mais costaud" sera en libraire le 28 mai 2020

Résumé : Scénariste et réalisateur, Michel Audiard reste le dialoguiste numéro 1 du cinéma français. Ses répliques spécialement écrites pour ces monstres sacrés que furent Jean Gabin, Lino Ventura ou encore Jean-Paul Belmondo, font aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine culturel.

News : Il ne s’agit en aucun cas d’une biographie consacrée à Michel Audiard, mais bien d’un recueil riche en anecdotes hautes en couleur, de portraits des fidèles de « la bande à Audiard » (Gilles Grangier, Mireille Darc, Georges Lautner, Annie Girardot, Bernard Blier, Jean Carmet, André Pousse, Maurice Biraud et quelques autres...) et de photos extraites de ses films. Rangés par ordre chronologique, plusieurs chapitres déroulent, entre humour et précision, la vie et la carrière de ce gai luron né le 15 mai 1920 d’un père inconnu et d’une mère indifférente. Amoureux de « la petite reine », il n’hésite pas à se faire voleur de bicyclettes et livre chaque matin, pendant l’Occupation, une multitude de journaux. Ce qui ne l’empêche pas de tomber sous le charme de la littérature. Sa passion pour Prévert lui donne envie d’écrire pour le cinéma. Sa rencontre avec le réalisateur André Hunebelle lui donne l’occasion d’écrire son premier scénario, celui de Mission à Tanger qui sortira en 1949. Son destin cinématographique est scellé. Un peu plus tard, son amitié avec Gabin le propulse dans la cour des grands. Des affiches, des anecdotes, des illustrations font la part belle à ses films cultes autant qu’à ses réalisations. L’esprit Audiard n’a pas fini de tourner. Cette Bible, à mettre en toutes les mains des cinéphiles et des autres, en atteste. Joie et bonne humeur, pimentées d’un zeste de nostalgie, sont au rendez-vous.