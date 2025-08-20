Parker T.1. La proie - Doug Headline, Kieran - la chronique BD

Résumé : Parker est plutôt bon dans ce qu’il fait, et ce casse ne devait pas échapper à la règle : au coeur de l’Iowa, avec trois acolytes, de retour à la planque, il se fait trahir par l’un d’eux. Blessé et en fuite, il va surtout penser à sa vengeance...

Critique : Les aficionados de polars auront probablement reconnu le personnage créé par Richard Stark (a.k.a. Donald Westlake), maintes fois représentés au cinéma (Robert Duval, Mel Gibson, Jason Statham plus récemment...), qui font de Parker un archétype : appliqué et efficace, il calcule ses coups, prévoit méthodiquement, se venge froidement lorsqu’il est trahi... Pour écrire ce protagoniste, sont auteur avait choisi un réalisme sobre, quelques rebondissements dûs aux défauts de ses complices, mais surtout une ambiance impeccable. Pour ce tome 1 de la nouvelle collection Aire Noire, le duo Headline/Kieran s’est fendu d’une représentation maîtrisée de cette icône : taciturne au possible, avec une adrénaline qui sait prendre les bonnes décisions, et un réseau underground miteux mais sérieux. Au-delà de cette belle représentation, c’est l’atmosphère étouffante, où le lecteur ne sait jamais de quel côté il doit se ranger, où les pulsions et les coups de sang sont finalement assez rares comparés aux moments d’attente et de tension, qui est le mieux rendue. Clairement, cet album sait où aller pour faire vibrer les lecteurs de polars.

© Dupuis / Kieran

L’atmosphère est aussi brillamment développée grâce à un rendu graphique bluffant : ces nuances de gris qui tendent vers le vert font presque frémir, car si le sang et les regards sont noirs, les éléments mis en valeurs par le blanc sont rares, souvent frémissants, semblant diriger une caméra vers un détail, tandis que ce vert de gris s’étale, s’incorpore, se fond dans chaque personnage, chaque décor, symbole d’un crime qui n’a pas payé et qui s’insinue dans chaque planche. Parker n’est pas seulement le personnage principal, il est celui qui imprime l’ambiance, le cheminement, les prises de vue, grâce à ses pensées et ses yeux, faisant de cet album le sien comme les romans étaient à lui, pour lui.

© Dupuis / Kieran

Polar essentiel, Parker reprend sans trahir ni copier totalement ce voleur professionnel de Comme une fleur, et s’il faudra attendre pour voir Mark Wahlberg endosser le personnage, nul doute que celui de Kieran et Headline a lui atteint son objectif de l’incarner à merveille.