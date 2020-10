Semaine d’Art en Avignon : du 23 octobre au 31 octobre 2020

Des théâtres au service des artistes, de la création, du public, du territoire. Pour pallier un Festival d’Avignon revu et corrigé l’été dernier, suite à l’annulation du "In", la Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon ( F.T.I.A ) a œuvré et manœuvré avec fougue pour que le théâtre garde la tête haute. Une fois n’est pas coutume, Avignon rimera avec Toussaint.

News : Le Festival d’Avignon, suite à l’annulation du "In" en avril dernier, a décidé d’organiser, du 23 au 31 Octobre 2020, la Semaine d’Art en Avignon, en référence à l’événement créé par Jean Vilar, à l’origine de cette manifestation hors pair faisant la part belle au théâtre, aux spectacles, aux tables rondes, aux rencontres.

A l’occasion de cette première édition inédite, cette semaine sera marrainée par la célèbre comédienne Judith Magre.

Il s’agit là d’un signe très fort que le "in", par la voix de son directeur, Olivier Py, a adressé à l’ensemble de la profession, bien au-delà du seul événement que représente cet événement. C’était un signe nécessaire pour signifier aux artistes, comme au public, que la crise ne peut et ne doit avoir raison ni de la création artistique, ni du spectacle vivant.

A leur mesure, les Théâtres Indépendants d’Avignon se sont interrogés sur la façon dont ils pourraient, avec les moyens et les outils qui sont les leurs, contribuer à ce geste politique et culturel accompli par le festival d"Avignon.

C’est pourquoi, pendant l’été, plusieurs directeurs et directrices de salles de théâtre ont réfléchi à la façon dont ils pourraient, à l’occasion de cette semaine exceptionnelle, organiser certaines programmations dans leurs lieux respectifs, afin que celles-ci donnent à voir et à entendre la diversité des œuvres et des paroles d’un certain nombre d’artistes et de compagnie qu’ils auraient dû accueillir en juillet dernier.

De cette réflexion est née l’idée de créer "Indépendance(s)" !, le rendez-vous des Théâtres Indépendants d’Avignon qui va mutualiser l’offre culturelle d’une quinzaine de théâtres privés d’Avignon (pour l’instant, à l’heure où cet article est écrit) et, d’ores et déjà, permettre la programmation de plus d’une cinquantaine de spectacles, entre le 22 octobre et le 1er novembre 2020.

Des spectacles tous genres confondus, pour tous les âges.

La programmation complète de cette première édition exceptionnelle sera prochainement disponible sur le site : www.independances.net.

Les Théâtres indépendants d’Avignon espèrent ainsi contribuer, à leur manière, au renouveau culturel et économique d’Avignon et du secteur du spectacle vivant au niveau national, très fortement impactés cette année par la crise du Covid-19.

Ils entendent participer à l’effort collectif pour que la ville d’Avignon, leur ville, et le spectacle vivant dans son ensemble sortent par le haut d’une situation mortifère à laquelle ils ne peuvent se résoudre.

A la fois acte militant, culturel, économique et social, l’organisation d’ Indépendance(s) !, le rendez-vous des Théâtres Indépendants d’Avignon, a pour vocation, à terme, si les publics et les professionnels sont réactifs, de s’inscrire dans la durée et ainsi de constituer un temps fort de la diffusion nationale et internationale complémentaire au "Off" d’Avignon.

Le Collège Solidaire de la F.T.I.A est le suivant :

Sylvain Cano-Clément : Théâtre des Remparts

Agnès Chamak : Théâtre des Brunes

Harold David : Archipel Théâtre

Fabienne Govaerts : Théâtre Le Verbe Fou

Pierre Lambert : Théâtre Pasteur

Mickaël Perras : Présence Pasteur

Anthéa Sogno : Théâtre La condition des Soies

Clara Wilkinson : Théâtre du Rouge-Gorge.

Par ailleurs, quelle meilleure marraine pour cette premère édition d’ Indépendance(s) ! que cette comédienne à la carrière libre et indépendante, Judith Magre !

Molière de la comédienne en 2000 et 2006, figure légendaire d’Avignon, Judith Magre arpente les scènes françaises et les plateaux de cinéma depuis six décennies. Inoubliable Cassandre sous la direction de Jean Vilar dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu, elle a poursuivi son parcours au cinéma et a partagé les univers de René Clair, Julien Duvivier, Louis Malle, Claude Lelouch, ou encore Anne Fontaine.

Alors que vous soyez sur place en Avignon ou plus loin, du côté de Paris, de Brest ou de Strasbourg, si vous êtes un amoureux ou une amoureuses du spectacle vivant, courez et venez vivre de nombreuses émotions pendant les congés de la Toussaint dans la Cité des Papes, pour soutenir le théâtre et les artistes.