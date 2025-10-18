Silent Jenny - Mathieu Bablet - la chronique BD

Résumé : Dans le futur, les insectes pollinisateurs ont disparu et avec eux, la vie de la flore. Dans cet univers post-apocalyptique, il reste qu’un consortium baptisé Pyrrhocorp, des nomades qui voyagent dans des Monades et quelques "rêveuses" comme Jenny qui tente de retrouver des traces génétiques d’abeilles dans l’espoir de les faire revenir et changer le visage de ce monde.

Critique : Un nouveau Bablet, une nouvelle source d’enthousiasme et d’attentes ! Depuis Adrastée, dans lequel il nous avait scotché par ses talents de dessinateur, notre passion pour son travail ne s’est jamais démenti : qu’il soit question de robots, de sorcières ou de Sentai, il réussit à chaque fois à nous embarquer dans ses univers.

Cette fois encore, l’auteur passe par le futur pour mettre en lumières nos préoccupations d’aujourd’hui. Il est parti de cette idée, les insectes pollinisateurs ont disparu. Dès lors, que devient le monde, et que devenons-nous ? À l’heure où la biodiversité est plus que jamais menacée par l’action anthropique, cette idée n’est malheureusement pas que de la science-fiction et dès les premières pages, le monde qu’il nous laisse entrevoir fait froid dans le dos ... même si cela n’empêche pas d’admirer des doubles pages magnifiques !

© Mathieu BABLET, Label 619 / Rue de Sèvres, 2025

Dans ce monde il existe deux "factions", l’une qui vit en ville et respecte les directives de Pyrrhocorp, et l’autre faite de nomades vivant dans des cités-mobiles nommées monades. Jenny, qui donne son nom à cette histoire, vit sur l’une d’entre-elles, Le Cherche midi. C’est d’ailleurs cette monade mais surtout ses occupantes et occupants qui deviennent les véritables protagonistes et qui permettent d’explorer, comme Mathieu Bablet aime le faire, l’âme humaine. Nous avions adoré son questionnement sur le désir humain dans Carbone & Silicium et cette fois, ce sont l’espoir et même plus largement le sens que l’on donne à notre vie que l’auteur passe au crible dans cette bande dessinée de 320 pages qui se dévorent !

Nous ne divulgacherons pas l’intrigue pour vous laisser découvrir cette pépite ... mais revenons à Jenny. Cette jeune femme, qui n’arrive pas à trouver sa place dans ce petit monde clos qu’est la monade et tente pourtant de lui assurer un avenir. Plaçant tous ses espoirs dans la mission de Pyrrhocorp, d’ailleurs l’idée des microïdes avec leur technologie du rapetissement est très ingénieuse, amenant des interrogations plutôt complexe de métaphysique sur notre place dans l’univers tout en permettant d’avoir des planches impressionnantes... mais la foi de la jeune femme est-elle bien placée ? Lisez la BD pour le savoir ! Mais, si vous connaissez le Label 619, vous avez peut-être déjà une idée !

© Mathieu BABLET, Label 619 / Rue de Sèvres, 2025

Les interrogations de Jenny se fondent dans celles des occupantes et occupants du Cherche midi sur ce qui compte pour faire famille, sur l’organisation sociale,... autant de thèmes qui permettent à Mathieu Bablet de conclure sa trilogie de science-fiction entamée avec Shangri-la. Mais n’allez pas croire que ce récit est défaitiste ou "intello", il y a des portes de sortie et la lumière se laisse remarquer à certains moments, pour notre plus grand plaisir et celui de nos yeux !

Nous conclurons en demandant aux lecteurices, que l’on soit adepte ou non du genre, de profiter de cette pépite car, pour citer le titre d’un podcast que nous affectionnons de Lloyd Chéry, "C’est plus que de la SF" !