Stern T.6. Hors du monde – Frédéric Maffre et Julien Maffre – la chronique BD

Résumé : Nous retrouvons Elijah Stern, croque-mort atypique, d’autant plus que depuis sa dernière aventure, il est devenu {persona non grata} pour s’être trouvé présent au mauvais moment. Exclu par ses collègues fossoyeurs de la Nouvelle-Orléans, il est devenu sans le sou. Pour survivre, il doit trouver de quoi payer sa pitance et c’est auprès d’un chef de clan italien qu’il obtient une mission : servir de traducteur pour un trafic d’armes auprès de révolutionnaires cubains. Le deal tourne mal : il y avait bien les armes, mais les munitions ne correspondaient pas au modèle de fusils. Stern est alors fait prisonnier des insurgés, jusqu’à ce que les transactions reprennent avec les trafiquants. Le voilà sur une île déserte, refuge de ce petit groupe hétérodoxe de révolutionnaires. Les frères Maffre livrent avec ce sixième tome un récit en huis clos se basant sur l’histoire américaine du XIXᵉ siècle. Un album d’une tension captivante du début à la fin.

Stern T.6. Hors du monde – p.3 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Julien et Frédéric Maffre

Critique : L’album commence avec une scène qui marque les esprits. Elijah Stern retrouve sa mule gisant au sol. Elle est morte dans la nuit. L’homme gérant l’étable lui propose, contre quelques dollars, de reprendre sa carcasse pour en tirer de quoi faire de la colle. Stern refuse et préfère au contraire lui donner ses derniers dollars pour qu’elle puisse être incinérée et avoir une fin digne.

Stern est un homme empathique, un homme malheureux également. Son allure frêle, son teint blafard et son regard triste laissent apparaître une histoire de vie difficile malgré un air nonchalant . Ce personnage est le héros principal d’une série inscrite dans le genre western, mais un western loin des clichés, qui propose une contre histoire de l’histoire américaine en mettant en avant non pas les grands faits d’armes, les batailles, les hommes d’État ou les self made men, mais les vaincus, ceux qui ont subi les hostilités des conquérants, les luttes de ceux qui n’ont longtemps pas eu droit au chapitre de l’histoire du Nouveau Continent.

Stern T.6. Hors du monde – p.16 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Julien et Frédéric Maffre

Cet album évoque les luttes des indépendantistes cubains et notamment la guerre qui les a opposés aux États-Unis entre 1868 et 1878, souvent nommée la “guerre des Dix Ans”. Stern est pris en otage par un groupe d’indépendantistes cubains : une poignée de guérilleros menés par une femme, vivant en autarcie sur une île déserte entre Cuba et les États-Unis où les traces d’un passé esclavagiste hantent encore les lieux. Ces hommes et femmes aux parcours variés partagent la même volonté de résister au pouvoir des États-Unis, ils sont tous portés par un idéal de justice qui n’exclut pas la violence. Stern, lui, reste un homme libre et juste, mais profondément non violent. Le récit montre avec finesse comment un dialogue fragile s’installe entre eux… tandis qu’une autre intrigue se noue : plusieurs membres du groupe disparaissent ou sont blessés. Le lecteur bascule alors dans un huis clos de plus en plus oppressant.

Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Julien et Frédéric Maffre

La narration est impeccablement menée. Le dessin oscille entre noirceur et lueur. Précis dans les expressions et les allures des différents personnages, le dessinateur parvient aussi à nous faire ressentir le climat tropical, chaud et humide, qui règne sur cette île où la végétation est reine. Les regards des personnages, ceux de Stern en particulier, sont profondément marquants et parviennent à retenir l’attention des lectrices et lecteurs.

L’histoire est sombre, et pourtant Elijah Stern semble trouver dans cette île un refuge inattendu. Lui qui aime la littérature découvre que ses ravisseurs vivent dans une demeure abandonnée aux rayonnages encore remplis de livres. Que va-t-il advenir de lui ? Les trafiquants oublieront-ils qu’il a été pris en otage ? Ses ravisseurs le considéreront-ils comme un homme, et non comme un simple moyen de pression ? Le récit dévoile avec finesse des relations humaines complexes et ambiguës.

Stern T.6. Hors du monde – p.37 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Julien et Frédéric Maffre

Ce nouveau tome de la série Stern est une réussite : il tresse dans un même mouvement l’histoire des nations et celle d’hommes et de femmes qui luttent pour survivre autant que pour défendre des idées.