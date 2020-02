Toute la rédaction des Cahiers du cinéma démissionne

News : La plus célèbre des revues cinématographiques françaises avait été cédée il y a quelques semaines par son propriétaire, Richard Schlagman, à un pool d’investisseurs appartenant au monde des affaires et des médias. Parmi eux, Xavier Niel, fondateur et actionnaire du groupe de télécommunications Iliad, Marc Simoncini, fondateur du site web de rencontres Meetic, Alain Weill, président du groupe NextRadioTV, qui est notamment propriétaire de BFM TV, RMC et BFM Business, Stéphane Courbit, ancien président d’Endemol France, à la tête de la société LOV Group, qui a particulièrement investi dans l’hôtellerie de luxe et les jeux en ligne.

Dix-neuf personnalités regroupées dans une holding "Les Amis des Cahiers" ont vu leur initiative unanimement désavouée par la rédaction du magazine : l’ensemble des journalistes a fait jouer la "clause de cession" et a ainsi rejeté les nouveaux actionnaires, en décidant de quitter les Cahiers et en faisant paraître un texte qui dénonce une mainmise sur la liberté éditoriale de la revue, farouchement attachée à son autonomie depuis sa création en avril 1951 : "La charte d’indépendance annoncée d’abord par les actionnaires a déjà été contredite par les annonces brutales dans la presse. Il nous a été communiqué que la revue devait « se recentrer sur le cinéma français ». La nomination au poste de directrice générale de la déléguée générale de la SRF (Société des Réalisateurs de Films), Julie Lethiphu, ajoute aux craintes d’une influence du milieu du cinéma français [...] Les patrons de Meetic, de Free, de BFM jouent aux business angels, nous refusons cette concentration dans les mains des mêmes de titres jadis libres."