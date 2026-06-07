Une dernière partie de flipper – Rune Ryberg - la chronique BD

Rune Ryberg écrit et dessine cette BD. Il s’inspire d’une partie de sa vie pour créer ces personnages de fiction qui se trouvent à un moment charnière de leur vie.

Résumé : {Une dernière partie de flipper} commence par... une partie de flipper. La boule percute les bumpers et rebondit, alors que deux jeunes, Rick et Bass, courent avec une caisse de sodas, pourchassés par le propriétaire qui espère bien récupérer son bien. Mais leur poursuivant devient vite le cadet de leur souci.

Critique : Rune Ryberg nous plonge dans les journées mouvementées de Bass. Celles-ci sont mouvementées et creuses en même temps. En effet, Bass ne sait pas quoi faire. Il s’est lié avec un vieux réparateur de matériel, il aime les flippers, l’électronique, il est amoureux de Janis mais ne sait comment lui déclarer sa flamme. Et son meilleur ami, Rick, passe son temps à l’entraîner dans des coups de plus en plus dangereux. Mais Bass ne peut se passer de Rick et Rick ne peut se passer de Bass. Pourtant, ils sont à l’opposé l’un de l’autre.

Rune Ryberg dépeint un tournant, celui où il faut quitter la jeunesse et entrer dans l’âge adulte, où l’on se résigne à « la vraie vie ». Mais Rick s’y refuse tout net, alors que Bass hésite, il sait qu’il ne fait rien, mais ne sait pas ce qui l’attend s’il franchit le pas d’un travail. Cette histoire où le flipper tient un rôle important se passe dans les années quatre-vingt-dix. Rick et Bass sont passionnés de flipper et enchaînent les high score, mais Bass, en plus de jouer, peut les réparer, les démonter. L’objet le passionne.

À travers cette période d’hésitation, c’est aussi une amitié toxique que Rune Ryberg met en scène. Les deux amis s’apprécient, mais Rick joue tout le temps, avec les lois, avec les autres, il brûle sa vie par les deux bouts et Bass le suit. Cette amitié pose beaucoup plus de problèmes qu’elle n’apporte de bonheur. Mais elle permet d’oublier le vide de leur vie pendant un moment, d’échafauder des rêves impossibles, en y croyant un instant. On suit Bass qui tente de trouver son chemin au milieu de cette existence chaotique.

© Rune Ryberg / Aventuriers d’ailleurs

Rune Ryberg dessine des personnages humains à tête d’animaux. Il opte pour des décors réalistes, des personnages dynamiques aux membres ondulants, tracés nerveusement. Mais le choix des couleurs apporte une autre dimension, cassant le réalisme pour tracer une ville étonnante, aux teintes saturées. Rune Ryberg navigue aussi entre le symbole et le quotidien. Et le flipper revient de manière récurrente représenter les rêves et les cauchemars de Bass, rappelle sans cesse que les deux jeunes sont comme des boules de flipper, et se font porter au gré des rebonds, sans but précis. Parfois, des textures apportent de la profondeur aux aplats de couleur qui illustrent aussi les émotions des personnages. Les cases aux contours tremblants semblent prête à se fissurer devant les folies de Rick et les hésitations de Bass.

Une dernière partie de flipper est une histoire qui raconte une chute, celle de Rick et Bass qui ne parviennent pas à trouver leur voie, à se sortir d’une relation où ils coulent ensemble. Mais tout espoir n’est pas perdu.