Des dizaine de livres pour enfants à découvrir gratuitement

News : Jusqu’au déconfinement partiel, le 11 mai prochain, pas mal de parents chercheront des idées pour occuper leurs enfants. Point trop d’écrans, évidemment, mais on conseillera tout de même le site visiolivres.com qui propose une manière intelligente d’associer vidéos et lectures en mettant à disposition, gratuitement, un certain nombre d’albums de jeunesse, accessibles par auteur et par personnage. A ce jour, il y en a plus de cent soixante.

Ces livres, signés par des auteurs classiques du genre comme Stéphanie Blake ou Tomi Ungerer, pour ne citer qu’eux, constituent assurément de formidables divertissements. Parmi les récits les plus réussis, on retient particulièrement l’excellente parodie de polar John Chatterton détective d’Yvan Pommaux, qui est une réécriture originale du Petit Chaperon Rouge, avec un loup à la fois très méchant et très stupide, qui s’est reconverti dans le trafic d’œuvres d’art. On mentionnera également le très poétique Petit-Bleu et Petit-Jaune, dont la fusion chromatique enclenche le rejet de leur famille respective, jusqu’à ce que des larmes versées par ces deux formes colorées aboutissent à une dissociation salvatrice. Chaque jour, de nouvelles histoires sont ajoutées. Leur diversité contentera assurément petits et grands.