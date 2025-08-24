Abîmes - Lucile Corbeille - la chronique BD

Résumé : Lucile, jeune photographe et maman, se plonge dans les vieux albums de famille à la mort de son père. Surgissent alors des blessures anciennes et des secrets intimes, l’amenant à interroger les membres de sa famille...

Critique : Chacun guérit à sa manière, et celle choisie par Lucille Corbeille passe par un roman graphique. L’autrice, qui a déjà touché à tant de canaux artistiques, a donc souhaité dessiner, créer un double plus flou que la photographie, sa spécialité, pour évoquer un drame personnel et familial. À une époque où la parole se libère timidement sur l’inceste, disons-le, il s’agit du grand-père paternel, qui a bénéficié d’une omerta tranquille de son vivant, lui qui a abusé de plusieurs cousines en toute impunité. C’est au fur et à mesure des rencontres, des interviews pourrait-on dire, avec mère, oncles et cousins, que les langues se délient et que les mensonges s’effondrent. La parole est donc au cœur de l’œuvre, celle qui a été tue, celle qui a été contenue, preuve que les générations entretiennent souvent ce mal-être, comme s’il était irrémédiable, qu’il fallait vivre avec... Cette démarche se pose donc en porte-à-faux, et en cela est très souvent mal comprise, mal interprétée, mal accueillie par la famille. Le projet de Lucille peut se voir comme une pionnière pour celles et ceux qui voudront eux aussi se libérer en parlant, en comprenant.

© Delcourt / Corbeille

Les visages sans traits sont un symbole essentiel de ce livre qui se construit dans le vague, l’éthéré, le souvenir venant comme un flot, tantôt fugace et insaisissable, tantôt avec un courant que les digues ne peuvent plus contenir. Au-delà de cet élément essentiel, il y a une dimension esthétique à tout l’album, certaines planches contenant une poésie graphique, un sens artistique évident, jouant notamment sur une couleur bleue, celle des souvenirs et des rêves, celle de la tristesse et du deuil, comme si une enfance était perdue, et la retrouver ne procurait pas la nostalgie attendue, mais bel et bien un vide, là où l’innocence aurait dû être.

© Delcourt / Corbeille

Entreprise de résilience et d’enquête, cet Abîmes est certes un gouffre béant dans les non-dits familiaux de son autrice, mais à force de creuser elle parvient à combler une partie de cet espace vide, créant un sentier que d’autres lecteurs après elle pourront emprunter...