Mort de l’actrice Françoise Brion

Le 17 décembre 2025
Françoise Brion avait brillé dans des films de la Nouvelle Vague avant d’apporter une plus-value indéniable à de nombreux films signés Granier-Deferre, Sautet ou Mandico.
News : Françoise Brion débute au théâtre en 1955. Elle y mène une ambitieuse carrière jusqu’en 2011, jouant Oscar Wilde, Euripide, Bertolt Brecht, Jean Anouilh ou Ingmar Bergman. Ses metteurs en scène se nomment Jean-Marie Serreau, Pierre Dux, Michael Cacoyannis, Jorge Lavelli, Jacques Mauclair ou Roger Planchon. Elle se risque aussi à un répertoire plus léger avec des textes de Robert Lamoureux, Françoise Sagan ou Sébastien Thiéry.
La comédienne aborde le cinéma en 1957. Elle devient dès 1960 l’une des interprètes de la Nouvelle Vague, dans des films de Jacques Doniol-Valcroze, son second époux. Pour ce réalisateur, elle se montre brillante dans L’eau à la bouche (1960), Le cœur battant (1960) et surtout La dénonciation (1962), aux côtés de Maurice Ronet. Distinguée et envoûtante, jouant d’une voix sublime, Brion est également à l’affiche de deux longs métrages de Pierre Kast, Le bel âge (1960) et Vacances portugaises (1963). Elle se surpasse dans L’immortelle (1963), drame expérimental d’Alain Robbe-Grillet.
Françoise Brion s’essaye aussi à un cinéma grand public, donnant la réplique à Eddie Constantine dans Lemmy pour les dames (1962) de Bernard Borderie, ou Philippe Noiret dans Alexandre le bienheureux (1967) d’Yves Robert. On la voit même dans le cinéma de genre de Jesús Franco avec Cartes sur table (1966) et Le miroir obscène (1973).
Dans les années 70, Françoise Brion retrouve Pierre Kast pour Les soleils de l’île de Pâques (1973) et joue davantage des seconds rôles : amie snob dans Un beau monstre (1971) de Sergio Gobbi, maquerelle dans Adieu poulet (1975) de Pierre Granier-Deferre, épouse infidèle dans La traque (1975) de Serge Leroy, mère bourgeoise dans Néa (1976) de Nelly Kaplan. On la retrouve dans l’univers torturé de Jacques Doillon avec La tentation d’Isabelle (1985), puis en ex-épouse de Michel Serrault dans Nelly et Monsieur Arnaud (1995) de Claude Sautet.
Françoise Brion, par ailleurs active à la télévision, a également été dirigée par Christian-Jaque, Robert Siodmak, Marc Allégret, Otto Preminger, Danièle Thompson, Brigitte Roüan et Rémi Bezançon. Bertrand Mandico lui offre son dernier rôle à l’écran dans Conann (2023).
Françoise Brion est décédée le 12 décembre 2025 à l’âge de 92 ans.
