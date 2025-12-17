Top BD 2025 : découvrez les albums favoris de la rédaction !

À la veille des fêtes, et pour vous aider à vous repérer dans les étalages de votre libraire préféré, notre rédaction vous partage ses principaux coups de cœur sortis durant l’année 2025. Il y en a pour tous les goûts...

L’année civile 2025 s’achève : c’est désormais l’heure des bilans. Alors que l’absence de festival de la bande dessinée d’Angoulême nous prive de la fameuse « sélection officielle » qui paraît en fin d’année, la rédaction s’est livrée à un exercice périlleux : livrer son Top 5 des albums de l’année. Une sélection forcément subjective, mais qui donnera – on l’espère – quelques envies de lecture.

Signalons également que, si Angoulême ne délivrera pas ses prix, le Grand Prix de la critique ACBD a été remis à l’album Les sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar. Le palmarès du festival Quai des Bulles a également consacré cette année l’extraordinaire Soli Deo Gloria d’Edouard Cour et Jean-Christophe Deveney (Prix du meilleur album) ainsi que L’abîme de l’oubli de Paco Rocca.

Nos liens renvoient tantôt vers les critiques d’album, tantôt – quand c’est disponible – vers les émissions de notre podcast Dans ma bulle

Le top 5 de Fred Michel

Et un bonus, la réédition d’une œuvre patrimoniale indispensable : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, Le Tripode

Le top 5 de Florian Moine

Le top 5 de Jérôme Vincent

Le top 5 de Julie Demange

Le Temps du Capitaine Brett de Blexbolex, La Partie

de Blexbolex, La Partie Hazara Blues de Yann Damezin et Reza Sahibdad, Sarbacane Editions

de Yann Damezin et Reza Sahibdad, Sarbacane Editions Moonlight express d’Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen, Le seuil BD

d’Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen, Le seuil BD Une obsession de Nine Antico, Dargaud

de Nine Antico, Dargaud Catmask Boy de Linus Liu, La Boîte à Bulles

Le top 5 de Baptiste Lépine

Le top 5 de Thibault Delacoure