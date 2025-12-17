Top BD 2025 : découvrez les albums favoris de la rédaction !

Le 17 décembre 2025
À la veille des fêtes, et pour vous aider à vous repérer dans les étalages de votre libraire préféré, notre rédaction vous partage ses principaux coups de cœur sortis durant l’année 2025. Il y en a pour tous les goûts...
L’année civile 2025 s’achève : c’est désormais l’heure des bilans. Alors que l’absence de festival de la bande dessinée d’Angoulême nous prive de la fameuse « sélection officielle » qui paraît en fin d’année, la rédaction s’est livrée à un exercice périlleux : livrer son Top 5 des albums de l’année. Une sélection forcément subjective, mais qui donnera – on l’espère – quelques envies de lecture.
Signalons également que, si Angoulême ne délivrera pas ses prix, le Grand Prix de la critique ACBD a été remis à l’album Les sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar. Le palmarès du festival Quai des Bulles a également consacré cette année l’extraordinaire Soli Deo Gloria d’Edouard Cour et Jean-Christophe Deveney (Prix du meilleur album) ainsi que L’abîme de l’oubli de Paco Rocca.
Nos liens renvoient tantôt vers les critiques d’album, tantôt – quand c’est disponible – vers les émissions de notre podcast Dans ma bulle
Le top 5 de Fred Michel
- Tongues de Anders Nilsen, Atrabile
- Les Gugusse en vacances d’Emilie Gleason, Atrabile, avec qui Fred a échangé sur Dans ma bulle
- Rouge Signal de Laurie Agusti, 2042
- Sangliers de Lisa Blumen, L’employé.e du mois
- Une obsession de Nine Antico, Dupuis
Et un bonus, la réédition d’une œuvre patrimoniale indispensable : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, Le Tripode
Le top 5 de Florian Moine
- Detroit Roma d’Elene Usdin et Boni (Sarbacane)
- Soli Deo Gloria d’Edouard Cour et Jean-Christophe Deveney (Dupuis)
- Trous de mémoire de Nicolas Juncker (Le Lombard)
- Krimi de Thibault Vermot et Alex W.Inker (Sarbacane)
- Ces lignes qui tracent mon corps de Mansoureh Kamari (Casterman), que Florian a interrogé
Le top 5 de Jérôme Vincent
- Fantasy de Yoann Kavege (Bubble Édition)
- Silent Jenny de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres), avec qui nous avons aussi échangé sur Dans ma bulle
- Un léger goût sous le palais de Gaët’s et Étienne Friess
- Les Gorilles du Général de Xavier Dorison et Julien Telo (Casterman)
- Dessous de Bones (Komics Initiative)
Le top 5 de Julie Demange
- Le Temps du Capitaine Brett de Blexbolex, La Partie
- Hazara Blues de Yann Damezin et Reza Sahibdad, Sarbacane Editions
- Moonlight express d’Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen, Le seuil BD
- Une obsession de Nine Antico, Dargaud
- Catmask Boy de Linus Liu, La Boîte à Bulles
Le top 5 de Baptiste Lépine
- Ulis de Fabien Toulmé (Delcourt)
- Le Journal de Samuel d’Émilie Tronche (Casterman)
- La Terre verte de Ayrolles et Tanquerelle (Delcourt)
- Sarkozy-Khadafi, des billets et des bombes de Despratx, Gueguen, Le Guilcher, Arfi, Collombat, Chavant (Delcourt)
- Contrapaso T.1 Les enfants des autres de Teresa Valero (Dupuis)
Le top 5 de Thibault Delacoure
- La série Kagurabachi de Takeru Hokazono, Kana
- Les sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand & Jean Dytar, Delcourt
- Le Mètre des Caraïbes de Lupano & Chemineau, Dargaud
- Silent Jenny de Mathieu Bablet, Rue de Sèvres
- Fabula Fantasia T.1 de Tony Valente, Ankama
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.