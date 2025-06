Actuelles II, Une morale est possible – Albert Camus - critique

Albert Camus réunit ici, dans ce second opus des « Actuelles », des textes de quelques pages, autour des questions morales et des positions qu’il défend dans l’Europe des années cinquante. Dans ce recueil dense à lire, l’auteur prend le temps de s’expliquer et de démonter les thèses et les méthodes de ses détracteurs et adversaires. Au-delà de son époque, ce recueil d’Albert Camus nous interroge : une morale est-elle encore possible au vingt-et-unième siècle ?

Résumé : « Actuelles II, Une morale est possible » commence par un court avant-propos où Albert Camus explique pourquoi il a réuni ces textes, lettres et allocutions. Il rappelle qu’il ne faut plus se contenter de critiquer son temps, mais travailler à lui donner « une forme, et un avenir ».

Critique : Ces textes d’Albert Camus nous dévoilent non seulement sa vision du monde, mais aussi sa méthode. Le recueil se divise en trois parties : "Justice et haine", "Lettres sur la révolte", "Création et liberté". Se mêlent des préfaces, des courriers, des interviews, des retranscriptions de discours classés en fonction de leur thème.

Dans "Lettres sur la révolte", plusieurs réponses s’adressent à des critiques publiées sur L’homme révolté. Albert Camus démonte minutieusement les articles qui l’attaquent, pointant les mensonges que l’on place dans son texte et approfondissant sa réflexion pour comprendre l’intérêt de travestir la vérité.

Sa position sur la morale est très forte : il faut refuser de prendre la vie de quelqu’un, quel que soit le mal que cette personne a fait. Seul celui ou celle qui accepte la mort comme sanction peut éventuellement justifier le meurtre de quelqu’un. Et pourtant, Albert Camus a connu la Seconde Guerre mondiale et toutes ses horreurs. Pour lui, une morale est possible, mais elle a un prix, tout comme l’art ou la défense de la liberté. Ses écrits témoignent que Camus a été parfois marginalisé, rejeté par la droite et par les intellectuels de gauche, très puissants à l’époque, pour son refus d’un communisme qui accepte les procès et les exécutions en URSS.

Témoin de son temps, Albert Camus ne se contente pas d’observer, de réfléchir sur le monde, il y prend part. Il participe à des rencontres, s’oppose aux décisions arbitraires, comme celle d’accepter le dictateur espagnol Franco à l’UNESCO.

A la lecture de ces textes, nous comprenons mieux l’homme derrière l’auteur. En fait, les deux s’unissent dans ces écrits, qu’il s’agisse de romans, d’essais ou de courriers.

En 1950, alors que la guerre la plus meurtrière du monde a eu lieu, une morale était possible. Et aujourd’hui ? L’auteur mène une analyse des gouvernements de son temps, qui mériterait d’être appliquée de nos jours. Refuser le mensonge sous toutes ses formes et surtout sous prétexte qu’il sert une noble cause, un combat plus grand que l’homme, est une des positions d’Albert Camus. A notre époque, où règnent les "fake news", la désinformation, où la vérité et le mensonge s’affrontent pied à pied, que dirait Albert Camus sur l’état de notre société ?

Actuelles II, Une morale est possible réunit plusieurs documents, allant des courriers à des discours retranscrits, nous permettant ainsi de mieux comprendre la pensée et les engagements d’Albert Camus.