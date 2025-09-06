Fleurs intestinales – Vamille – la chronique BD

Résumé : Vamille revient sur son cheminement de patiente atteinte de la maladie de Crohn, de l’annonce du diagnostic de cette maladie jusqu’à son acceptation et son intégration dans sa vie de jeune femme en devenir. Un bel album délicat et doux.

Critique : Vamille, de son vrai nom Camille Vallotton, est une illustratrice et autrice de bande dessinée suisse.

Son précédent album, Uogokoro areba mizugokoro - l’histoire de Sakana Kid, paru en 2024 et fruit d’une résidence au Japon, transportait son lectorat en pays nippon. Sous la forme d’une bande dessinée muette avec un univers graphique très singulier, Vamille y relate le quotidien japonais entre modernité et tradition à travers le regard d’un petit garçon poisson ! C’est drôle, beau et sensible ! Son nouveau roman graphique Fleurs intestinales, publié aux éditions Sarbacane est lui aussi empreint d’une grande sensibilité. Il ne s’agit en plus en revanche d’une fiction, mais d’un récit intimiste où Vamille revient sur sa propre histoire et sur la maladie dont elle souffre : la maladie de Crohn. Plus qu’une simple chronique de cette maladie, Vamille, qui choisit de nommer son personnage Camille, explore dans ce roman graphique le rapport qu’elle entretient avec elle.

Ce récit débute à la fin de son adolescence quand elle apprend qu’elle est atteinte de la maladie de Crohn. Elle peut alors enfin mettre des mots sur ses douleurs intestinales, mais elle doit dorénavant aussi faire face aux conséquences de ce diagnostic. C’est le début d’une rencontr, avec ce qui la constitue en partie. Dans les premières pages, la maladie est représentée comme une sorte de double, mais peu à peu, ce double se transforme et acquiert une personnalité entière avec laquelle, Camille ne cessera plus d’être en dialogue.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/ Vamille.

Sa maladie est incurable. Son terme n’est autre que la mort. Et c’est sous la forme épurée d’une faucheuse que Camille représente dès lors sa maladie. Pourtant, ce récit n’est pas du tout morbide. Bien au contraire, l’album est mû par une force de vie. C’est à travers des fleurs que l’autrice choisit d’évoquer les liens qu’elle tisse avec cette entité qui se loge en elle . Ce sont des fleurs sauvages et indomptés, qui piquent, irritent parfois mais qui savent aussi embaumer et apaiser le cœur et le corps.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/ Vamille.

Graphiquement, c’est très beau, les dessins sont faits au crayon. Le noir et le gris dominent, mais il se dégage de l’album une douce clarté à l’image de la clairvoyance parfois embrumée de Camille. Au lieu de se battre contre sa maladie, elle décide de vivre avec, jour après jour, année après année. Elle l’intègre bon gré mal gré dans sa vie, dans ses choix, dans ses questionnements et ses déceptions. Ce récit est en même temps celui d’une jeune femme qui cherche sa voie, dans les études, dans la création, qui tisse des relations amoureuses, amicales, familiales plus ou moins heureuses. L’autrice emploie deux couleurs spécifique, le bleu et le rose pour faire ressortir les dialogues intérieurs du personnage.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/ Vamille.

Avec ce bel album, Vamille rejoint avec élégance et sensibilité les récits d’autofiction de bande dessinée et offre un beau chemin de résilience.