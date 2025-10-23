Astro Royale T.1 - Ken Wakui - la chronique Manga

Résumé : Lorsque le chef du clan Yotsurugi meurt, ses héritiers se déchirent... Mais Hibaru, le fils du défunt, ne le verra pas car il passe deux semaines dans le coma après une chute de météorites qui a bouleversé le monde. À son réveil, il n’aura qu’un but sauver sa famille armé de ses poings !

Critique : Ken Wakui est un nom bien connu des amateurs et amatrices de mangas car il s’agit du mangaka à l’origine de la série Tokyo Revengers, éditée entre 2017 et 2022 au Japon, avec près de 3,5 millions d’exemplaires vendus en France. La barre est haute et certains artistes ne parviennent pas à réitérer leurs exploits. Qu’en est-il avec Astro Royale ?

L’histoire commence sur l’enterrement de Kongo Yotsurugi, le chef yakuza du clan Yotsurugi. Cet homme vivait dans le respect d’un code, celui d’aider les plus faibles ce qui explique sans doute qu’il ait adopté autant d’enfants. Douze pour être précis avant d’avoir son seul enfant biologique, Hibaru.

Plutôt que les liens du sang, ce sont les « liens de diamant » forgés par le patriarche qu’il voulait mettre en avant. Mais cette volonté pourra-t-elle lui survivre ?

© 2024 Ken WAKUI, by SHUEISHA Inc., 2025, Editions Glénat

Revenons à l’enterrement, durant lequel Hibaru annonce les dernières volontés de son père quand à sa succession, une révélation qui ne va pas plaire à tout le monde ! Mais le jeune homme, qui nous fait penser par bien des aspects à Luffy, le héros au chapeau de paille de One Piece, ne pourra pas mesurer les effets de cette annonce car au même moment une pluie de météorites passent dans le ciel. Évènement fabuleux que toutes et tous voient comme un bon présage jusqu’au moment où les météorites ne passent pas à proximité mais viennent s’écraser sur Terre entraînant un véritable cataclysme…

© 2024 Ken WAKUI, by SHUEISHA Inc., 2025, Editions Glénat

Deux semaines plus tard, Hibaru se réveille dans un monde en ruine dans lequel les vœux fait lors de la pluie de météorites ont donné naissance à des pouvoirs : les Astros ! L’Astro est une trouvaille qui nous a séduit autant son fonctionnement que sa représentation d’autant qu’il s’agit moins d’une manifestation d’un souhait mais véritablement du révélateur de la personnalité des personnages les ayant fait.

Décidé à respecter son credo et à retrouver sa famille, Hibaru se lance dans une quête que nous serons ravis de suivre au cours des six tomes que compte cette série. Avec ce shônen, Ken Wakui a revu son dessin pour le faire coller au genre et cela fonctionne ! Il maîtrise parfaitement l’alternance entre les temps émouvants et l’humour dans la lignée de grandes séries publiées dans le Jump !

Un excellent premier tome qui annonce une belle série bourrée d’action !