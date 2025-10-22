Beast King and Medicinal Herb T.3 - Tatsukazu Konda, Asahi Sakano, Momochichi - la chronique Manga

Résumé : Après être devenu un "aventurier" pour être plus libre de ses mouvements, Galon est appelé pour une mission bien particulière : soigner un ancien compagnon d’armes. Mais est-il prêt à se confronter à son passé ? Et parviendra-t-il à aider son ami ?

Critique : Désormais membre de la caste des aventuriers, Galon découvre la signification de ce titre. C’est au cours de sa première mission « d’envergure » , accompagner un convoyeur, que l’ancien Général et Tina découvrent qu’il ne faut pas se fier aux apparences et que les humains sont, tout autant que les démons et plus que les monstres, capables du pire...

Mais nous ne pouvons nous appesantir sur cette question car Galon est appelé au chevet d’un ancien compagnon d’armes. Au cours du voyage nous découvrons un lieu enchanteur, le « berceau automnal ». Un endroit d’une sérénité telle qu’elle réussit à provoquer chez nous un sentiment d’apaisement équivalent à celui de nos héros. Ce moment de calme permet aux mangakas de développer l’origine des idées de Galon sur les liens entre les espèces.

© 2025 Tatsukazu KONDA, Asahi SAKANO, MOMOCHICHI / SHOGAKUKAN

Ce troisième tome fait le lien entre le passé et le présent : le Donjon dans lequel ils doivent retrouver les anciens compagnons du Roi des Bêtes, baptisé le Château de Lune-Miroir, en est le reflet. Dans celui-ci, le passé reprend vie, sentiment amplifié par la rencontre des deux anciens compagnons d’armes de Galon, Momoslo et Kûro. Ce passé que Galon ne cherche pas à cacher ou à fuir mais qui est à l’opposé de sa nouvelle personnalité nous permet de le découvrir.

Mais Tina n’est pas en reste. Son enfance digne d’un roman de Dickens amène une belle profondeur à ce personnage qui n’était pas, selon nous, très exploité. Sa rencontre avec un Agent Spécial des Labyrinthes va la pousser dans ses retranchements et révéler son potentiel augurant de très belles choses pour la suite. Cela sera nécessaire pour surmonter les épreuves qui se profilent à l’horizon des prochains tomes...

Ce troisième volet est toujours aussi plaisant et nous avons hâte de découvrir la suite de cette très belle série !