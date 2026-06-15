Belle de Soie - Pavel Bart - la chronique BD

Résumé : Dans un royaume médiéval merveilleux, une femme tisserande réputée voit sa fille partir à la cour de la duchesse, sous l’œil amoureux du fils de celle-ci. Pour elles, ce sera le début d’une tragédie aux multiples facettes qui s’amorce...

Critique : Pour un premier album, choisir un univers du conte, en partant d’aucune matière connue, pour en plus non pas en suivre la course linéaire, mais en choisir deux parcours en forme de montagnes russes, cela ressemble à plus que du courage, certains pouvant même évoquer la folie. Il faut donc d’une part féliciter les éditions Delcourt d’avoir donné leur chance à Pavel Bart sur ce choix audacieux, et d’autre part couvrir d’éloges ce même Pavel, car il a réussi le tour de force de construire un univers unique, une histoire tragique et une ambiance graphique pour son tout premier ouvrage. En effet, pour installer son duo d’héroïnes, un tandem mère-fille que les années, l’ambition ou même la folie vont séparer, il fallait déjà établir plusieurs lignes temporelles. Mais c’est surtout la densité, à la fois en nombre et en diversité, des personnages secondaires qui fait la force de ce scénario. L’univers merveilleux est d’autant plus facile à accepter qu’il se limite aux marges de l’histoire : une soie magique, une épidémie de peste qui pétrifie, un lieu insolite coupé du monde... La magie n’est clairement pas le centre, le but ou le moyen de tout résoudre, c’est plutôt un mystère, une métaphore qui vient sublimer une atmosphère qui est médiévale, quasi réaliste, si l’on prend par exemple l’atelier de tissage de la mère, avec ses soucis quotidiens et ses apprentis qui pourraient faire bonne figure dans un livre historique.

© Delcourt / Bart

Enfin, l’ambiance graphique s’attache à immerger complètement le lecteur à la fois dans cette dimension du conte, jouant sur des personnages tantôt attachants, tantôt répulsifs, tantôt traîtres. L’ombre à la fois maléfique et narrative qui jalonne les chapitres permet également de retranscrire cette atmosphère propre aux contes d’antan, plus sombres que ceux d’aujourd’hui. Avec ses courbes, ses toits et ses costumes, c’est aussi une dimension historique qui ressort, prenant le mystère pour le révéler, comme la soie révèle la pureté d’un vêtement. La vie de cour, les méandres d’une cité prennent de la place, davantage qu’un monastère perdu dans la montagne ou qu’un dialogue entre un prince travesti et sa dulcinée retenue contre son gré... Il y a des surprises, des rebondissements, mais la force du dessin, c’est de permettre une continuité tout au long de l’œuvre pour toujours séduire la lectrice ou le lecteur.

Avec ce conte total, qui joue avec le temps, avec les stéréotypes mais aussi avec une certaine réalité, Pavel Bart frappe d’entrée comme un auteur complet. Il envoie un message clair pour la suite : il est capable de tout, et le fait très bien., Belle de Soie en étant la preuve.