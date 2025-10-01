Bestia T.2 – Corc – la chronique BD

Résumé : Jacquie se rapproche de la Bestia des Cécropias, ce kaiju qui la hante depuis des années. C’est dans les bas-fonds de la ville qu’elle découvre que la créature semble tirer sa force d’un individu, Sven. Les Bestias seraient-elles commandées par des humains ? Cette question, qui pose la question de l’origine de ces créatures, confronte Jacquie à son propre passé quand en parallèle, Kevyn organise la défense de son quartier…

Critique : Après un premier volume enlevé, Corc poursuit sur sa lancée dans ce deuxième volume qui offre plusieurs révélations au lecteur, qui découvre le passé de l’héroïne et la véritable origine des Bestias. Le récit conserve tout son dynamisme, avec des scènes d’action accrocheuses : le combat final entre Jacquie – bien aidée par les habitants de la cité – et la fameuse Bestia des Cécropias tient toutes ses promesses, avec une représentation dynamique qui continue de puiser ses références graphiques (notamment dans l’aspect organique des monstres) et de découpage dans le manga. La ville reste un personnage à part entière, et fait toujours l’objet d’un véritable soin : l’influence de Blame demeure intacte. Le personnage de Kevyn prend par ailleurs de l’épaisseur dans ce second volume, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Ce second volume parvient à une fin satisfaisante, qui résout les problèmes posés par l’intrigue. Cette fin reste toutefois ouverte : on sent que Corc en a encore sous la pédale, et se laisse la possibilité de développer davantage son univers. À dire vrai, on prolongerait bien l’aventure !