Bilan du Festival du film américain de Deauville

News : L’ambiance du festival aura évidemment été particulière, avec la mise en place évidente des gestes barrières et du port obligatoire du masque, et surtout par l’absence quasi totale des Américains privés de déplacement de Europe.

Dans ce contexte inédit, la direction du festival emmenée par Bruno Barde, a créé, en plus des événements habituels, des sections spéciales, suite à l’annulation de précédentes manifestations, ce qui a engendré un programme comprenant cent films répartis en treize sections. Ceux-ci étaient programmés en trois lieux differents de la ville : le Centre International de Deauville (CID) où se déroulaient aussi tous les événements, le cinéma du Casino Barrière et le cinéma de la ville le "Morny".

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au CID, le vendredi 4, en début de soirée : le maire de Deauville Philippe Augier a officiellement ouvert la cérémonie. Sont ensuite intervenus Michael Douglas par un message enregistré, Roselyne Bachelot, première Ministre de la Culture à être présente à un festival de Deauville, Pierre Lescure et Thierry Frémeaux, les invités spéciaux de Cannes, et enfin le directeur général du festival, Bruno Barde.

La sélection officielle comportait quinze films :

Minari de Lee Isaac Chung

The assistant de Kitty Green

- Sound of metal de Darius Marder

- Last words de Jonathan Nossiter

Uncle Frank d’Alan Ball

First cow de Kelly Reichardt

Love is love is love d’Eleanor Coppola

Holler de Nicole Riegel

Giants being lonely de Grear Patterson

- The violent heart de Kerem Sanga

- Lorelei de Sabrina Doyle

Sophie Jones de Jessie Barr

- The nest de Sean Durkin

Kajillionnaire de Miranda July

Shiva baby de Emma Seligman.

On peut noter que, sur cette cuvée 2020, huit des quinze films proposés sont réalisés par des femmes, dont c’est pour la plupart le premier long métrage. Un bel exemple de parité !

Seuls deux cinéastes de cette sélection ont pu être présents : Jonathan Nossiter, le réalisateur de Last Words, qui habite la France, est venu donner une conférence de presse le dimanche 6 septembre, accompagné de spécialistes de la biodiversité et Sabrina Doyle, la réalisatrice de Lorelei, qui réside en Grande-Bretagne et a participé à une conférence de presse, le mercredi 9 septembre.

De son côté, "L’heure de la Croisette" proposait la projection de neuf films initialement prévus pour le festival de Cannes :

ADN de Maïwenn, venue le présenter le vendredi 11,

Des hommes de Lucas Belvaux, venu le présenter le jeudi 10

Les deux Alfred de Bruno Podalydès, également membre du jury

A good man de Marie-Castille Mention-Schaar

Last Words de Jonathan Nossier, également en compétition officielle

Peninsula de Yeon Sang-Ho

Rouge de Farid Bentoumi, présent le samedi 12 septembre

Slalom de Charlène Favier, venu le présenter le samedi 12 septembre

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma.

Une sélection de films privés du festival d’Avoriaz a également été proposée.

L’hommage à Kirk Douglas a eu lieu avec la projection de douze de ses films,

Au programme, encore, une section "American et french doctors", où quatorze films américains ou français d’hier et d’aujourd’hui mettent en scène des médecins

Six films de Barbet Schroeder, qui s’est vu remettre le prix du 46ème festival de Deauville.

Il y avait aussi les sections Amerian Heritage et Les docs de l’oncle Sam.

Trois jurys étaient chargés de remettre les différents prix, qui ont été décernés le samedi 12, en fin de journée :

- Le jury de la sélection officielle, présidé par Vanessa Paradis, a retenu :

1- Grand Prix, The nest de Sean Durkin

Un film avec Jude Law, Carrie Coon, Michael Culkin et Annie Reid. Un homme d’affaires anglais (Jude Law) vit avec sa famille, sa femme (Carrie Coon) et ses deux enfants, dans une superbe demeure aux États-Unis. On sent qu’il est inquiet et désœuvré. Très vite, il va proposer à sa femme de quitter le pays, pour s’installer près de Londres dans un manoir démesuré. Il a décidé de d’associer avec un ancien patron, avec qui il est sûr de faire des affaires exceptionnelles. Cela ne se passera pas tout à fait comme il le pensait.

Une belle réussite sur le délitement d’une famille qui paraissait si unie.

2- Prix du jury ex-aequo, First cow de Kelly Reichardt et Lorelei de Sabrina Doyle.

3- La section "Révélation" de la Fondation Louis Roederer, sous la présidence de la réalisatrice Rebecca Zlotowski, a également choisi The nest comme Grand Prix, et a remis un Prix Spécial pour sa mise en scène à The assistant de Kitty Green.

4- Le Prix de la Critique, dont le jury était présidé par Jean-Pierre Lavoignat, a lui aussi été remis à The nest.

5- Le Prix du Public, quant à lui, a lui été décerné à Uncle Frank d’Alan Ball.

Slalom de Charlène Favier a reçu le prix d’Ornano-Valenti qui récompense un premier film français et le Prix Littéraire Lucien-Barrière a été attribué à Fabrice Humbert pour Le monde n’existe pas.