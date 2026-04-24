Cannes 2026 : La sélection de la Compétition immersive

Le 24 avril 2026
9 expériences inédites, originaires de 8 pays, sont en compétition pour le prix de la Meilleure Œuvre Immersive.
- © 2026 Festival de Cannes
Du 12 au 22 mai se tiendra la seconde édition de la Compétition immersive, organisée par le Festival de Cannes. Elle se tiendra à l’hôtel Carlton. De la projection vidéo à grande échelle à la réalité virtuelle, la sélection propose un panorama de la richesse créative d’un art en plein mouvement. Cette sélection illustre la vitalité d’un art en pleine évolution. Un nouveau dispositif technique inédit permettra l’organisation de séances collectives.
En compétition
GAWD V. THE PEOPLE
Yamil Rodriguez, Ivan Alejandro Diaz Cardenas, Stephen Henderson
KATÁBASIS
Ugo Arsac
LÚCIDO
Vier
PLAYING WITH FIRE
Pierre-Alain Giraud
RED PLANET 3009
Mariano Leotta, Francesco Fiore / Skycon
THE BLACK MIRROR EXPERIENCE
David Bardos, Damià Ferràndiz
THE PIRATE QUEEN : NO SAFE WATERS
Eloise Singer
VOOOOOO---PEEEEEE---
Hyeunjoo Woo, Jiyun Park
YELLOWFIN
E. del Mundo
- © A_Bahn / Veronique Kolber
Galerie photos
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