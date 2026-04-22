Cannes 2026 : La sélection officielle complète

Lors de la conférence de presse du 9 avril 2026, Iris Knobloch et Thierry Frémaux ont annoncé la sélection officielle du 79e Festival de Cannes. Des compléments de sélection ont été ajoutés le 22 avril.

© 2026 Festival de Cannes

News : Voici la liste des longs métrages sélectionnés en compétition, au Certain Regard, hors Compétition, en séances de minuit, à Cannes Première et en séances spéciales. Iris Knobloch, présidente du Festival, et Thierry Frémaux, délégué général, ont dévoilé la sélection officielle à l’occasion de la rituelle conférence de presse annuelle.

Film d’ouverture (hors compétition)

La Vénus électrique de Pierre Salvadori

Compétition officielle

Amarga navidad de Pedro Almodóvar

La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi

Coward de Lukas Dhont

Histoires parallèles d’Asghar Farhadi

L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach

All of a Sudden de Ryūsuke Hamaguchi

L’Inconnue de Arthur Harari

Garance de Jeanne Herry

Quelques jours à Nagi de Kōji Fukada

Sheep in the Box de Hirokazu Kore-eda

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Notre salut de Emmanuel Marre

Fjord de Cristian Mungiu

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Hope de Na Hong-jin

Moulin de László Nemes

Fatherland de Pawel Pawlikowski

The Man I Love de Ira Sachs

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

Minotaure de Andrey Zvyagintsev

Complément de programme

Pater Tiger de James Gray

Un Certain Regard

Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun (Ouverture)

Les Éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah (1er film)

Le Corset de Louis Clichy

Ben’imana de Marie-Clémentine Dusabejambo (1er film)

Congo Boy de Rafiki Fariala

Club Kid de Jordan Firstman (1er film)

Ula de Viesturs Kairiss

La Más dulce de Laïla Marrakchi

El deshielo de Manuela Martelli

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

Yesterday the Eye Didn’t Sleep de Rakan Mayasi

I’ll Be Gone in June de Katharina Rivilis (1er film)

Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg

De toutes les nuits les amants de Yukiko Sode

Everytime de Sandra Wollner

Compléments de programme

Mémoire de fille de Judith Godrèche

Ulysse de Laetitia Masson

Titanic Océan de Konstantina Kotzamani (1er film)

Victorian Psycho de Zachary Wigon

Hors compétition

La Bataille de Gaulle : l’Âge de fer de Antonin Baudry

Karma de Guillaume Canet

Diamond de Andy Garcia

L’Abandon de Vincent Garenq

L’Objet du délit de Agnès Jaoui

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

Séances de minuit

Full Phil de Quentin Dupieux

Sanguine de Marion Le Corroller (1er film)

Roma Elastica de Bertrand Mandico

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athané (1er film)

Colony de Yeon Sang-ho

Cannes Première

La Troisième nuit de Daniel Auteuil

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Kukorojo de Kiyoshi Kurosawa

Le Bois de Klara de Volker Schlöndorff

Vol de nuit à Los Angeles de John Travolta

Compléments de programme

The End of It de Maria Martinez Bayona (1er film)

Marie Madeleine de Gessica Généus

Aqui de Tiago Guedes

Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré

Si tu penses bien de Géraldine Nakache

Séances spéciales

Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani

Les Matins merveilleux de Avril Besson

Les Survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

L’Affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

Richard Avedon de Ron Howard

John Lennon : the Last Interview de Steven Soderbergh

Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Compléments de programme

Vesna (Printemps) de Rostislav Kirpičenko (1er film)

Ceniza en la boca de Diego Luna

Tangles de Leah Nelson (1er film, animation)

Le Triangle d’or de Hélène Rosselet-Ruiz (1er film)

Groundswell de Joshua & Rebecca Tickell (documentaire)

Séance famille

Complément de programme

Lucy Lost de Olivier Clert (1er film, animation)

Courts métrages et Cinef

Les sections parallèles

La sélection de la Semaine de la Critique

La sélection de la Quinzaine des Cinéastes

La sélection de l’ACID

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2026