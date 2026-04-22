Cannes 2026 : La sélection officielle complète

Le 22 avril 2026
Lors de la conférence de presse du 9 avril 2026, Iris Knobloch et Thierry Frémaux ont annoncé la sélection officielle du 79e Festival de Cannes. Des compléments de sélection ont été ajoutés le 22 avril.
- © 2026 Festival de Cannes
News : Voici la liste des longs métrages sélectionnés en compétition, au Certain Regard, hors Compétition, en séances de minuit, à Cannes Première et en séances spéciales. Iris Knobloch, présidente du Festival, et Thierry Frémaux, délégué général, ont dévoilé la sélection officielle à l’occasion de la rituelle conférence de presse annuelle.
Film d’ouverture (hors compétition)
La Vénus électrique de Pierre Salvadori
Compétition officielle
Amarga navidad de Pedro Almodóvar
La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi
Coward de Lukas Dhont
Histoires parallèles d’Asghar Farhadi
L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach
All of a Sudden de Ryūsuke Hamaguchi
L’Inconnue de Arthur Harari
Garance de Jeanne Herry
Quelques jours à Nagi de Kōji Fukada
Sheep in the Box de Hirokazu Kore-eda
Gentle Monster de Marie Kreutzer
Notre salut de Emmanuel Marre
Fjord de Cristian Mungiu
Histoires de la nuit de Léa Mysius
Hope de Na Hong-jin
Moulin de László Nemes
Fatherland de Pawel Pawlikowski
The Man I Love de Ira Sachs
El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
Minotaure de Andrey Zvyagintsev
Complément de programme
Pater Tiger de James Gray
Un Certain Regard
Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun (Ouverture)
Les Éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah (1er film)
Le Corset de Louis Clichy
Ben’imana de Marie-Clémentine Dusabejambo (1er film)
Congo Boy de Rafiki Fariala
Club Kid de Jordan Firstman (1er film)
Ula de Viesturs Kairiss
La Más dulce de Laïla Marrakchi
El deshielo de Manuela Martelli
Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
Yesterday the Eye Didn’t Sleep de Rakan Mayasi
I’ll Be Gone in June de Katharina Rivilis (1er film)
Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg
De toutes les nuits les amants de Yukiko Sode
Everytime de Sandra Wollner
Compléments de programme
Mémoire de fille de Judith Godrèche
Ulysse de Laetitia Masson
Titanic Océan de Konstantina Kotzamani (1er film)
Victorian Psycho de Zachary Wigon
Hors compétition
La Bataille de Gaulle : l’Âge de fer de Antonin Baudry
Karma de Guillaume Canet
Diamond de Andy Garcia
L’Abandon de Vincent Garenq
L’Objet du délit de Agnès Jaoui
Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
Séances de minuit
Full Phil de Quentin Dupieux
Sanguine de Marion Le Corroller (1er film)
Roma Elastica de Bertrand Mandico
Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athané (1er film)
Colony de Yeon Sang-ho
Cannes Première
La Troisième nuit de Daniel Auteuil
The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
Kukorojo de Kiyoshi Kurosawa
Le Bois de Klara de Volker Schlöndorff
Vol de nuit à Los Angeles de John Travolta
Compléments de programme
The End of It de Maria Martinez Bayona (1er film)
Marie Madeleine de Gessica Généus
Aqui de Tiago Guedes
Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré
Si tu penses bien de Géraldine Nakache
Séances spéciales
Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani
Les Matins merveilleux de Avril Besson
Les Survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
L’Affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
Richard Avedon de Ron Howard
John Lennon : the Last Interview de Steven Soderbergh
Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
Compléments de programme
Vesna (Printemps) de Rostislav Kirpičenko (1er film)
Ceniza en la boca de Diego Luna
Tangles de Leah Nelson (1er film, animation)
Le Triangle d’or de Hélène Rosselet-Ruiz (1er film)
Groundswell de Joshua & Rebecca Tickell (documentaire)
Séance famille
Complément de programme
Lucy Lost de Olivier Clert (1er film, animation)
Courts métrages et Cinef
Les sections parallèles
La sélection de la Semaine de la Critique
La sélection de la Quinzaine des Cinéastes
Galerie photos
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