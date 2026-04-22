Cannes 2026 : La sélection et le Jury de la Semaine de la Critique

La sélection de la 65e Semaine de la Critique qui se tiendra à Cannes du 13 au 21 mai a été annoncée par Ava Cahen, Déléguée générale.

News : La sélection des longs métrages de la Semaine de la Critique 2026 a été annoncée le 13 avril et celle des courts métrages l’a été le 15 avril.

Film d’ouverture

In Waves de Phuong Mai Nguyen

Compétition

Longs métrages

The Station (Al Mahattah) de Sara Ishaq

Dua de Blerta Basholli

La Gradiva de Marine Atlan

La Deuxième fille (Wu ming nü hai) de Zou Jing

Seis meses en el edificio rosa con azul réalisé de Bruno Santamaría Razo

Irish Travellers (Tin Castle) de Alexander Murphy

Viva (Alive) réalisé par Aina Clotet

Courts métrages

À quoi rèvent les Maknines de Sarra Ryma

Adgwa-Ata de Zsuzsanna Kreif

City of Owls de Zhenia Kazankina

Class Photo de Arnas Balčiūnas

Man’mi de Aude N’Guessan Forget

Nafron de Daood Alabdulaa

Skinny bottines de Romain F. Dubois (Canada)

« Vaterland » or a Bule named Yanto de Berthold Wahjudi

Visite en terre irradiée de Anne-Sophie Girault

What Do You Seek in the Dark ? de Tossaphon Riantong

Séances Spéciales

Longs métrages

Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall

La Frappe de Julien Gaspar-Oliveri

Courts métrages

I Think You Should Be Here de Anna-Marija Adomaitytė & Elie Grappe

Love Story de Laïs Decaster

La Sentinelle de Ali Cherri

Film de clôture

Adieu monde cruel de Félix de Givry

Le Jury

Réalisatrice indienne, Payal Kapadia présidera le Jury de la Semaine de la Critique. Après une formation en réalisation au Film & Television Institute of India de Pune, elle se fait connaître par des courts métrages, Afternoon Clouds et And What is the Summer Saying, sélectionnés à la Cinéfondation et au Festival de Berlin. Mais c’est avec son premier, long, All We Imagine as Light, qu’elle accède à la notoriété internationale. Le film est présenté en compétition officielle à Cannes et obtient le Grand Prix, ainsi qu’une Mention spéciale pour le Prix des cinémas Art et Essai. Le récit suit deux jeunes femmes qui se rendent dans une ville côtière et découvrent une forêt tropicale mystique où les rêves et les désirs deviennent réalité. Une œuvre suggestive et intimiste, réaliste et onirique, qui confirme le talent d’une réalisatrice inspirée. Payal Kapadia a déclaré : « À une époque où le cinéma indépendant est mis à mal dans tous les pays, soutenir les premières œuvres des cinéastes relève presque d’un acte de résistance face aux forces du marché. La critique cinématographique est l’un des piliers de l’écosystème du cinéma indépendant et d’art et d’essai. Les premiers films sont souvent plus libres, plus audacieux et plus intrépides ; ils possèdent une voix propre, et il est absolument essentiel de les mettre en avant. Les premiers films sont également fragiles, et le fait de les accompagner dans une section telle que la Semaine de la critique les aide à s’épanouir aux côtés des œuvres de cinéastes déjà confirmés. »

Parmi les autres membres du Jury, l’acteur québécois Théodore Pellerin a triomphé à l’édition précédente de la Semaine de la Critique pour le film Nino de Pauline Loquès, pour lequel il a obtenu le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation. Son interprétation tout en délicatesse d’un jeune homme apprenant qu’il est atteint d’une maladie grave lui a valu également le César du meilleur espoir masculin.

Les autres jurés sont l’autrice-compositrice-interprète Oklou, la productrice britannico-ghanéenne Ama Ampadu et le journaliste Donsaron Kovitvanitcha, directeur du World Film Festival de Bangkok.

Seront décernés le Grand Prix Ami Paris de la Semaine de la Critique au meilleur long métrage, le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation à la meilleure interprétation et le Prix Découverte Sony du meilleur court métrage.

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