Cannes 2026 : les jurys Œil d’or et Queer Palm dévoilés

Le 23 avril 2026
- Réalisateur : Mstyslav Chernov
- Acteur : Anna Mouglalis
- Genre : Documentaire, LGBTQIA+
- Metteur en scène : Thomas Jolly
- Festival : Festival de Cannes 2026
Le jury de l’Œil d’or est présidé par le réalisateur ukrainien Mstyslav Chernov, quand la présidence de la Queer Palm est partagée par l’actrice Anna Mouglalis et le metteur en scène Thomas Jolly.
- © 2026 Festival de Cannes
News : l’Œil d’or qui a honoré des cinéastes aussi prestigieux que Patricio Guzmán, Agnès Varda et Raoul Peck récompensera le meilleur documentaire sur la base de toutes les sections du Festival de Cannes.
Le président du Jury 2026 est Mstyslav Chernov, réalisateur et photographe de guerre réputé pour son travail de reporter, des événements ukrainiens de 2014 à l’attaque russe de 2022. Ses images du siège de Marioupol ont été à la base de 20 Days in Mariupol, qui lui a valu un prix Pulitzer et l’Oscar du meilleur documentaire en 2024. À travers son activité, il analyse les réalités de la guerre moderne et leurs implications humaines.
Il sera entouré de l’Américaine Tabitha Jackson, directrice du New York Film Forum ; de l’actrice Géraldine Pailhas, qui a tourné avec des cinéastes aussi divers que Maurice Pialat (Le garçu), Nicole Garcia (L’adversaire) et François Ozon (Jeune & jolie) ; de la comédienne et réalisatrice franco-algérienne Lina Soualem, dont le documentaire Bye Bye Tibériade a représenté la Palestine aux Oscars 2024 ; et du journaliste français Vincent Castanet, lauréat du prix Albert-Londres pour le best-seller Les fossoyeurs (2022).
Les longs métrages lauréats de l’Œil d’or
2015 : Allende, mon grand-père, de Marcia Tambutti Allende
2016 : Cinéma Novo, d’Eryk Rocha
2017 : Visages, villages de Agnès Varda, JR
2018 : Samouni Road, de Stefano Savona
2019 : ex æquo Pour Sama, de Waad al-Kateab et Edward Watts
La Cordillère des songes, de Patricio Guzmán
2021 : A Night of Knowing Nothing, de Payal Kapadia
2022 : All That Breathes, de Shaunak Sen
2023 : ex æquo Les Filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania
La Mère de tous les mensonges, de Asmae El Moudir
2024 : ex æquo Ernest Cole, photographe, de Raoul Peck
Les Filles du Nil, de Nada Riyadh, Ayman El Amir
2025 : Imago, de Asmae El Moudir
La Queer Palm valorise des thèmes LGBTQIA+, des perspectives féministes ou des remises en question des normes de genre, et ce au sein des différentes sections cannoises. Gregg Araki, Alain Guiraudie ou, l’an passé, Hafsia Herzi, ont pu être récompensés.
L’affiche de la Queer Palm 2026 met en lumière Ericka, pionnière de l’histoire LGBTQIA+ de l’île de la Réunion. La photographie a été prise par Raya Martigny, artiste et mannequin transgenre qui est cette année membre du Jury.
La présidence est partagée par Anna Mouglalis et Thomas Jolly. Actrice française, Anna Mouglalis a alterné premier et seconds rôles dans des films singuliers. On a pu notamment l’apprécier dans Romanze criminale (2005) de Michele Placido, J’ai toujours rêvé d’être un gangster (2008) de Samuel Benchetrit, Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) de Jan Kounen et L’événement (2021) d’Audrey Diwan. Metteur en scène de théâtre et comédien, Thomas Jolly a connu une notoriété internationale en tant que directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, ce qui lui a valu notamment un Molière d’honneur.
Les deux coprésidents seront également entourés de l’actrice et musicienne Jehnny Beth, vue notamment dans Les Olympiades de Jacques Audiard ; et d’André Fischer, directeur du Festival MixBrasil.
Les longs métrages lauréats de la Queer Palm
2010 : Kaboom, de Gregg Araki
2011 : Beauty, d’Oliver Hermanus
2012 : Laurence Anyways de Xavier Dolan
2013 : L’inconnu du lac, d’Alain Guiraudie
2014 : Pride, de Matthew Warchus
2015 : Carol, de Todd Haynes
2016 : Les vies de Thérèse, de Sébastien Lifshitz
2017 : 120 battements par minute de Robin Campillo
2018 : Girl, de Lukas Dhont
2019 : Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma
2021 : La fracture, de Catherine Corsini
2022 : Joyland, de Saim Sadeq
2023 : L’innocence, de Hirokazu Kore-eda
2024 : Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, de Emanuel Pârvu
2025 : La petite dernière, de Hafsia Herzi
- © 2026 Œil d’or
- © Raya Martigny
Galerie Photos
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