Cannes 2026 : L’affiche officielle du Festival

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News : « Ces deux combattantes inoubliables ont renversé la table et fait voler en éclats quelques stéréotypes cinématographiques et politiques ; elles ont incarné la liberté absolue et l’amitié indéfectible ; elles ont montré la voie de l’émancipation quand elle devient vitale. S’en souvenir aujourd’hui, c’est célébrer le chemin parcouru, sans ignorer celui qu’il reste à faire. » Ces propos mentionnés sur le site du Festival de Cannes confirment donc la volonté de mettre en avant un film culte précurseur d’une image nouvelle de la femme au cinéma et, partant, dans la société. Thelma et Louise de Ridley Scott avait été présenté, hors compétition, au Festival de Cannes 1991. Il s’agit de l’une des œuvres importantes du réalisateur. Notre collaboratrice Cécile Desbrun a pu écrire à propos de ce long métrage emblématique : « Force est de constater que THELMA ET LOUISE demeure un film de référence du cinéma américain des années 90 et un exemple assez unique en matière de road movie. Après la série des ALIEN, il a contribué à élargir la définition que l’on se fait des personnages féminins dans le film de genre, d’autant plus notable ici que les héroïnes sont des jeunes femmes banales qui n’ont pas la carrure ou l’entraînement d’une Sigourney Weaver. »

Ridley Scott avait été révélé en compétition officielle 1977 avec Les duellistes. On lui doit quelques-uns des films d’aventures ou de science-fiction les plus importants de ces cinquante dernières années, comme Alien, le 8e passager (1979), Blade Runner (1982), Gladiator (2000), American Gangster (2007), Promotheus (2012), Seul sur Mars (2015) et Le dernier duel (2021). Ces réussites lui font pardonner quelques longs métrages moins glorieux, particulièrement ces dernières années.

Thelma et Louise a constitué une étape majeure dans la carrière de ses deux actrices principales.

Susan Sarandon qui interprète Louise était devenue célèbre avec le cultissime The Rocky Horror Picture Show (1975) de Jim Sharman. Elle a montré son tempérament dramatique dans des films aussi divers que Atlantic City (1980) de Louis Malle, Les prédateurs (1983) de Tony Scott, Les sorcières d’Eastwick (1987) de George Miller, Light Sleeper (1992) de Paul Schrader et La dernière marche (1995) de Tim Robbins, qui lui a permis d’obtenir l’Oscar de la meilleure actrice. Elle a ensuite surtout tenu des seconds rôles, notamment pour Peter Jackson (Lovely Bones, (2009) et Xavier Dolan (Ma vie avec John F. Donovan, 2018).

Geena Davis qui joue Thelma avait reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Voyageur malgré lui (1988) de Lawrence Kasdan. Elle a connu son heure de gloire avec d’autres films comme La mouche (1986) de David Cronenberg, Beetlejuice (1988) de Tim Burton et Héros malgré lui (1992) de Stephen Frears. Sa carrière a décliné après l’échec commercial de L’île aux pirates (1995) de Renny Harlin.

Photo Roland Neveu, sur le plateau de Thelma et Louise (Ridley Scott, 1991) © MGM Studios Création graphique © Hartland Villa

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