Cannes 2026 : Na Hong-jin en compétition officielle

Résumé : Une mystérieuse découverte est faite aux abords de la ville portuaire de Hopo Port. Les habitants luttent pour leur survie...

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Na Hong-jin

– Distributeur :

– Principaux acteurs : Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Cameron Britton

© 2026 Forged Films. Tous droits réservés.

Na Hong-jin se frotte à ici à l’univers de la science-fiction, mais sans abandonner, semble-t-il, son terrain de prédilection du thriller. Le film est produit par Forged Films, sa propre société, en partenariat notamment avec UTA Independent Film Group qui représente l’Amérique du Nord. Un casting international regroupe, entre autres, le Coréen Hwang Jung-min, le Germano-Irlandais Michael Fassbender, la Suédoise Alicia Vikander, la Canadienne Taylor Russell et l’Américain Cameron Britton. Le réalisateur sud-coréen a obtenu un diplômes d’arts industriels à l’université d’Hanyang et un diplôme d’art de l’université nationale de Corée. En près de vingt ans, il n’a signé que quatre long métrages mais les trois premiers, déjà en sélection officielle cannoise avant Hope (mais aucun en compétition officielle), ont marqué les esprits. En 2008, The Chaser propose une traque survoltée sous forme d’un jeu de piste et se distingue tant par son efficacité narrative que son esthétique recherchée, utilisant admirablement le cadre urbain coréen. En 2011, The Murderer, tout autant réussi, se présente comme un polar hors norme, à propos duquel notre collaboratrice Camille Lugan pouvait écrire : « Le rythme de Jason Bourne dans une intrigue tragico-comico-policière, à la sauce Séoul : amateurs d’action, d’absurde et de scènes de bagarre à la hachette, bienvenus chez Na Hong-jin. ». En 2016, The Strangers nous transporte dans un village coréen perturbé par une série de meurtres, aussi brutaux que mystérieux : le film, d’une fascinante complexité narrative, croise avec bonheur polar et fantastique. Espérons que le quatrième opus de ce réalisateur trop rare soit du même niveau que ces œuvres postérieures.

Na Hong-jin à Cannes

2008 : The Chaser, Séance de minuit

2011 : The Murderer, Un Certain Regard

2016 : The Strangers, Hors compétition

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