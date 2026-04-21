Semaine du 22 avril 2026 : les sorties en salle

Le 21 avril 2026
Sont cette semaine à l’affiche des films de Merzak Allouache, Mahamat-Saleh Haroun, Lucio Castro ou Antoine Fuqua, ainsi que des rétrospectives consacrées à Werner Herzog et Harold Lloyd.
News : Les nouveautés de la semaine du 22 avril 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Universal Pictures France
– À voix basse, de Leyla Bouzid
– L’arnaqueuse, de Wilfried Meance
– Caravane, de Zuzana Kirchnerová-Spidlova
– Drunken Noodles, de Lucio Castro
– Les fleurs du manguier, de Akio Fujimoto
– Mārama, de Taratoa Stappard
– Michael, de Antoine Fuqua
– La poupée, de Sophie Beaulieu
– Pour le meilleur, de Marie-Castille Mention-Schaar
– Première ligne, de Merzak Allouache
– Soumsoum, la nuit des astres, de Mahamat-Saleh Haroun
– Vil & Misérable, de Jean-François Leblanc
Longs métrages documentaires
– Alice au pays des colons, de Yanis Mhamdi
– Didy, de Gaël Kamilindi, François-Xavier Destors
– La grève, de Gabrielle Stemmer
– Nous l’orchestre, de Philippe Béziat
– Sans retour possible, de Jacques Kebadian, Serge Avédikian
– La terre de mon grand-père (Partie 1 : L’héritage), de Martin Esposito
– Un lugar mas grande, de Nicolas Défossé
Reprises et films du patrimoine
– Au pays du silence et de l’obscurité, de Werner Herzog (documentaire, 1971)
– Les cloches des profondeurs, de Werner Herzog (documentaire, 1973)
– Cœur de verre, de Werner Herzog (1976)
– En vitesse, de Ted Wilde (1928)
– Fitzcarraldo, de Werner Herzog (1982)
– La grande extase du sculpteur de bois Steiner, de Werner Herzog (documentaire, 1974)
– Monte là-dessus, de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor (1923)
– Le petit frère, de Harold Lloyd, Lewis Milestone, Jay A. Howe (1927)
– Signes de vie, de Werner Herzog (1968)
– Vive le sport !, de de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor (1925)
– Woyzeck, de Werner Herzog (1979)
Galerie photos
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