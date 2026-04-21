Semaine du 22 avril 2026 : les sorties en salle

Sont cette semaine à l’affiche des films de Merzak Allouache, Mahamat-Saleh Haroun, Lucio Castro ou Antoine Fuqua, ainsi que des rétrospectives consacrées à Werner Herzog et Harold Lloyd.

News : Les nouveautés de la semaine du 22 avril 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Universal Pictures France

– À voix basse, de Leyla Bouzid

– L’arnaqueuse, de Wilfried Meance

– Caravane, de Zuzana Kirchnerová-Spidlova

– Drunken Noodles, de Lucio Castro

– Les fleurs du manguier, de Akio Fujimoto

– Mārama, de Taratoa Stappard

– Michael, de Antoine Fuqua

– La poupée, de Sophie Beaulieu

– Pour le meilleur, de Marie-Castille Mention-Schaar

– Première ligne, de Merzak Allouache

– Soumsoum, la nuit des astres, de Mahamat-Saleh Haroun

– Vil & Misérable, de Jean-François Leblanc

Longs métrages documentaires

– Alice au pays des colons, de Yanis Mhamdi

– Didy, de Gaël Kamilindi, François-Xavier Destors

– La grève, de Gabrielle Stemmer

– Nous l’orchestre, de Philippe Béziat

– Sans retour possible, de Jacques Kebadian, Serge Avédikian

– La terre de mon grand-père (Partie 1 : L’héritage), de Martin Esposito

– Un lugar mas grande, de Nicolas Défossé

Reprises et films du patrimoine

– Au pays du silence et de l’obscurité, de Werner Herzog (documentaire, 1971)

– Les cloches des profondeurs, de Werner Herzog (documentaire, 1973)

– Cœur de verre, de Werner Herzog (1976)

– En vitesse, de Ted Wilde (1928)

– Fitzcarraldo, de Werner Herzog (1982)

– La grande extase du sculpteur de bois Steiner, de Werner Herzog (documentaire, 1974)

– Monte là-dessus, de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor (1923)

– Le petit frère, de Harold Lloyd, Lewis Milestone, Jay A. Howe (1927)

– Signes de vie, de Werner Herzog (1968)

– Vive le sport !, de de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor (1925)

– Woyzeck, de Werner Herzog (1979)