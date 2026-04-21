Rencontre avec Sophie Beaulieu, réalisatrice de « La Poupée »

Nous avons échangé avec la réalisatrice lors du dernier Festival du Film Francophone d’Angoulême où son film était présenté en compétition officielle.

Après avoir été enseignante et traductrice, joué un duo comique féministe, et réalisé cinq courts métrages, Sophie Beaulieu signe ici son premier long, adapté d’un scénario qu’elle a développé lors de ses études à la Fémis. Rencontre.

Quelle a été l’origine de ce premier film singulier ?

Le point de départ a été la découverte d’un reportage sur des hommes qui vivaient avec des poupées en silicone et partageaient une vraie vie de couple avec ces dernières. Ils en parlaient comme s’il s’agissait d’un amour interdit, caché. Mais ils ne semblaient pas comprendre qu’il y avait un problème, à savoir qu’une poupée n’a pas d’agentivité. Dès lors, on ne saurait concevoir de relation. J’ai pensé qu’il serait assez cocasse que la poupée s’éveille et donne son avis, voire se rebelle. J’ai d’abord pensé à réaliser un film de vengeance mais ce n’était finalement pas approprié car ces hommes sont touchants et sincères dans leur démarche. J’ai préféré m’orienter vers une comédie sentimentale. D’autant plus qu’à l’instar du film de vengeance, la comédie romantique est un genre jubilatoire où le spectateur sait qu’il va avoir ce qu’il attend. Quand on s’inscrit dans une telle structure, on bénéfice d’une liberté qui nous permet de raconter plein de choses. Surtout avec une poupée qui prend vie et n’a donc ni histoire, ni filiation, ni schéma préétabli. Cela permet de faire passer plein de messages. Mais sans être trop théorique. Un peu comme un regard d’enfant… mais aiguisé.

© 2026 Ad Vitam Distribution. Tous droits réservés.

On peut dire qu’il s’agit d’un film féministe mais qui n’est pas contre les hommes…

Oui parce que cela ne sert à rien d’être contre les hommes. C’est un combat vain. Nous sommes tous et toutes responsables de la situation actuelle. J’espère juste qu’un jour, on ne parlera plus de féminisme mais d’humanisme. Après tout, 50-50 ce sont les femmes et les hommes ensemble. Pour ma part, j’ai beaucoup de tendresse pour mes personnages et pour les gens en général. Je ne juge personne… sinon je ne m’en sors pas. D’ailleurs, le film montre que beaucoup d’hommes sont victimes de certains schémas. Ils sont dans une construction qui les dépasse. Beaucoup d’individus ne se remettent pas en question, non pas parce qu’ils n’en ont pas envie mais parce qu’on trouve des endroits où l’on ne voit pas trop le problème car on a toujours vécu ainsi. C’est cela qui les rend touchants.

L’humour du film est principalement dû au fait que cette poupée est absolument sans filtre…

Elle bouscule le personnage de Vincent Macaigne mais aussi le spectateur car elle pointe du doigt des choses que nous avons oubliées de remettre en question. Nous avons tous des réflexes qui viennent de notre construction. Et elle les pointe du doigt mais avec bienveillance. Cette poupée vit l’histoire de la femme en accéléré. À la fin du film, elle peut faire valoir les convictions qu’elle a acquises et remettre en question ce que nos parents nous apprennent et transmettent parfois sans le vouloir.

Parmi ses remises en cause, on trouve notamment le fait que les femmes accepteraient moins de vieillir que les hommes…

C’est un postulat qui est autant de la faute des hommes que celle des femmes. Après tout, les femmes vivent dans le regard des hommes, ont besoin d’être séduites et ne sont pas encore sorties de ce désir. Tant qu’elles n’en sortiront pas, elles feront perdurer ce système. Moi-même, je suis pleine de contradictions. Le patriarcat est l’affaire de chacun.

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En quoi cette poupée va t-elle réveiller le personnage de Vincent Macaigne et l’aider à vivre son histoire d’amour avec sa collègue, incarnée par Cécile de France ?

J’ai conçu ce film comme un conte. En l’occurrence, la poupée prend vie le jour où Patricia, le personnage de Cécile, entre dans la vie de Rémi, joué par Vincent. C’est une femme libre, un peu décalée, cash, qui sort des codes. On voit que c’est une femme qui a envie d’aimer. Et la poupée fait en sorte que Rémi se tourne vers la vie, vers ce qui est organique. Dès lors, Rémi et Patricia peuvent entrer en relation et s’inventer une vie à deux.

Pour conclure, quelques mots sur votre casting particulièrement réussi ?

Tous les trois se sont imposés comme des évidences. Vincent Macaigne est le comédien par excellence auquel on pense pour jouer un personnage vivant avec une poupée tant il est touchant et poétique. Avec lui, une telle situation n’est jamais glauque. Pour le rôle de la poupée, j’ai auditionné beaucoup d’actrices et Zoé Marchal s’est imposée par son franc-parler, son premier degré, son côté frontal et sans naïveté. Elle apporte du bon sens à son personnage. C’est une fille qui vient de naître mais n’est pas née de la dernière pluie pour autant. Et Cécile de France envoie l’énergie de quelqu’un qui ne juge pas. C’était idéal pour incarner un personnage à la fois libre, indépendant, et en même temps tourné vers les autres.

Propos recueillis par Nicolas Colle