Cannes 2026 : Léa Mysius en compétition officielle

News : Histoires de la nuit de Léa Mysius est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.

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– Scénario : Léa Mysius, d’après le roman de Laurent Mauvignier

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon, Monica Bellucci, Paul Hamy, Alane Delhaye

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Pour son troisième long métrage en tant que réalisatrice, Léa Mysius signe un scénario adapté du roman policier éponyme de Laurent Mauvignier, paru en 2020 aux éditions de Minuit. Le film bénéficie d’un casting de choix. Parmi ses interprètes, Hafsia Herzi avait marqué la compétition officielle 2025 en tant que réalisatrice avec La petite dernière. Benoît Magimel est autre habitué du Festival, dont le jeu avait pu être apprécié ces dernières années dans De son vivant ou Pacifiction. Formée à la Femis et diplômée du département scénario en 2014, Léa Mysius est sélectionnée à la Semaine de la Critique 2017 avec son premier long métrage, Ava, qui réunit Noée Abita et Laure Calamy. Un récit troublant sur les tourments d’une adolescente, qui révèle une cinéaste douée pour les ruptures de ton et le mélange des genres. Léa Mysius collabore aussi avec d’autres cinéastes. Elle est ainsi coscénariste d’Arnaud Desplechin pour Les fantômes d’Ismaël et Roubaix, une lumière, tandis que Jacques Audiard la sollicite pour Les Olympiades et Emilia Pérez. Elle travaille également avec Stefano Savona (Samouni Road), André Téchiné (L’adieu à la nuit), Claire Denis (Stars at Noon) et Claire Burger (Langue étrangère). La seconde réalisation de Léa Mysius, Les cinq diables (2022), avec Adèle Exarchopoulos, confirme l’intérêt de la cinéaste pour les ambiances troubles.

Léa Mysius à Cannes

(réalisatrice)

2017 : Ava, Semaine de la Critique, Prix SACD

2022 : Les cinq diables, Quinzaine des Cinéastes