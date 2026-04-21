Cannes 2026 : La sélection des courts métrages et de La Cinef

Le 21 avril 2026
La première sélection est composée de films concourant pour la Palme d’or du court métrage, tandis que la seconde regroupe des films d’école dont trois seront distingués par un prix.
- © 2026 Festival de Cannes
La sélection
La compétition des courts métrages
NOUVEL HAIR
Hadrien Bels
15’
DERNIER PRINTEMPS
Mathilde Bédouet
15’
LE BAIN DES SIRÈNES
Lola Degove
15’
LA FIN
Niki Lindroth Von Bahr
15’
PARA LOS CONTRINCANTES (Aux adversaires)
Federico Luis
15’
PELOTON TRUENO (Peloton tonnerre)
Theo Montoya
15’
GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Le rêve est un escargot)
Thien An Nguye
15’
ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO
Daniel Soares
14’
SPIRITUS SANCTUS
Michal Toczek
15’
NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Personne n’a rien dit)
Tamara Todorović
15’
La sélection de la Cinef
LASER-GATO (Laser-Cat)
Lucas Acher
NYU - États-Unis - 22’
PHOTOGRAPH OF AN INSANE WOMAN TO SHOW THE CONDITION OF HER HAIR
Arwen Aznag
LUCA School of Arts Brussels - Belgique - 6’
TÚ, YO Y LA VACA (Me, You and the Cow)
Aina Callejón
ESCAC - Espagne - 20’
PICKLED
Fanny Capu
NFTS - Royaume-Uni - 9’
BIRD RHAPSODY
Wonjung Choi
Hongik University - Corée du Sud - 6’
ALWAYS WANTED TO BE GOD, NEVER WANTED TO BE GOOD
Noa Epars & Marvin Merkel
HEAD - Suisse - 21’
PREKO PRAGA (Over the Threshold)
Tara Gajović
FDU - Serbie - 15’
GROWING STONES, FLYING PAPERS
Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf - Allemagne - 12’
SUNDAY’S CHILDREN
Reuben Hamlyn
NYU - États-Unis - 19’
SOMEWHERE I BELONG
Youssef Handouse
ISAMM - Tunisie - 21’
SILENT VOICES
Nadine Misong Jin
Columbia University - États-Unis - 17’
TRAKCJE (Axles)
Jakub Krzyszpin
The Polish National Film School in Łódź - Pologne - 7’
ALDRIG NOK (Never Enough)
Julius Lagoutte Larsen
La Fémis - France - 25’
TIAN TIAN DE MI MI (Our Secrets)
Lenti Liang
USC Cinematic Arts - États-Unis - 15’
SHADOWS OF THE MOONLESS NIGHTS
Mehar Malhotra
FTII - Inde - 24’
TJ28 (28 Days Left)
Yasmin Najjar
Aalto University - Finlande - 24’
LEFT BEHIND, STILL STANDING
Vida Skerk
NFTS - Royaume-Uni - 22’
ONDE NASCEM OS PIRILAMPOS (Where Fireflies Sparkle)
Clara Vieira
ESTC - Portugal - 18’
WILL IT RAIN AGAIN TODAY
Wong Chau-Hong
Nihon University College of Art - Japon - 16’
Galerie photos
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