Carré Man, T.1. Roi du show-biz – Théophile Sutter - la chronique BD

Théophile Sutter écrit et dessine cette histoire mettant en scène un personnage cubique, Carré Man, dans le grand Hollywood. On s’amuse énormément devant les frasques et les délires de cet acteur improbable, qui a su conquérir les foules et les filles.

Résumé : L’album démarre à Los Angeles où Carré Man rentre chez lui après une nuit bien arrosée. Il défonce la grille de sa villa – carrée comme il se doit – et emplafonne les lampadaires – carrés eux aussi – de l’allée de son jardin. Il se traîne dans son grand salon aux œuvres d’art flamboyantes, le mettant en scène, avant de s’écrouler dans son lit, bourré et drogué. Une nuit normale, qui finit par un énorme vomissement. Ainsi s’écoule la vie de Carré Man, entre tournage bouillonnant, interview fantasque, sortie en ville et rendez-vous avec son agent !

Critique : Théophile Sutter nous offre une belle incursion dans la vie dissolue de Carré Man avec des histoires courtes où le protagoniste cubique suit son but, mène une vie de pacha et puis, finalement, sauve le cinéma mondial. Une option totalement envisageable pour celui qui a sauvé la terre dans nombre de ses films ! Mais pour ça, il faut... un scénario.

Une BD déjantée, à l’humour ravageur, dont le héros est en fait un anti-héros courant après les femmes, l’alcool et la drogue, dans le désordre. L’argent lui permet d’arriver à ses fins, mais pour rentrer des sous, il faut tourner des navets hollywoodiens ou faire fructifier son image. Carré Man nous réserve de drôle de surprises, dont un bad trip mémorable ! La BD est riche de références qui émaillent le récit, et il est vraiment amusant de prendre le temps de lire tout ce qui traîne dans l’image et qui peut se révéler porteur d’une bonne blague. D’ailleurs, ne passez pas à côté des pages de garde ! Le récit global de la quête que s’impose Carré Man donne la toile de fond, alors que les histoires courtes aux différents formats nous entraînent d’un coin à l’autre de Los Angeles.

Le dessin met en scène des personnages humains – à part Carré Man, sous forme d’un cube à lunettes -, mais stylisés par Théophile Sutter dans un style décapant. Les décors, dans lesquels la ligne droite est reine, sont tout à fait adaptés au personnage central. Si le dessinateur sait nous offrir des dessins pleine page, où sa stylisation de la ville américaine prend toute son ampleur, avec ses formes géométriques inaltérables reprenant les lignes des gratte-ciel. Les nuages rappellent les estampes japonaises d’artistes comme Hokusai. À côté de cela, il sait également développer son récit sous forme de gaufrier, utilisant des cases... carrées ! Quel format se montrerait plus adapté aux frasques de Carré Man ! Cerise sur le gâteau, alors qu’on approche de la fin et de son cliffhanger haletant, apparaît lors d’une chanson un QR code (autre référence au format carré) que vous pourrez scanner pour découvrir une vidéo... ou plutôt un audio sur YouTube, la chanson « Aller à L.A. » interprété par... Théo Sutter en personne. Une chanson folk douce qui rappelle les seventies californiennes, avec des paroles en français, qui semblent au premier abord toutes douces également et qui se désenchantent assez rapidement tout en gardant ce rythme posé, accompagné en conclusion à la guitare slide. On projette tout de suite ce morceau dans la scène où il apparaît.

Carré Man, T.1 Roi du show-biz nous plonge dans la vie délirante d’une star cubique, avec un graphisme stylisé à l’extrême posant des décors en formes géométriques rectangulaires. On rit devant les déboires de cet acteur hors norme qui veut s’éclater en paix et on attend la suite de ces aventures !