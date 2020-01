Clinton Road – La chronique BD

Résumé : Clinton Road nous entraîne dans la vie de John, ranger qui fait sa patrouille sur la Clinton Road. Il démarre au bar de son vieil ami Sam. Mais sa journée va être ponctuée de curieuses rencontres qui vont chambouler sa vie.

John va vivre une sale journée. Les rencontres qu’il va faire au cours de sa tournée vont devenir de plus en plus dangereuses. Mais gardons un peu de suspense pour le plaisir de votre lecture. L’ambiance mystérieuse est posée dès le départ avec des articles sur la Clinton Road. Ils ouvrent et ferment l’histoire.

Tous s’avèrent liés au récit. Ou l’inverse, toute l’histoire s’avère liée à ces différents articles. Et John est le vecteur, le regard que nous suivons au travers de ce périple oppressant.

Si vous avez l’œil avisé, il vous sera possible de comprendre ce qui se passe assez rapidement et peut-être d’anticiper la suite de l’histoire. Sinon, vous vous laisserez entraîné au côté de cet homme perdu et dépassé par les événements.

Ce récit est autant une exploration qu’une introspection. John s’interroge sur cette fichue journée, mais il s’interroge aussi sur sa propre vie. Est-ce vraiment sur la Clinton Road qu’il trouvera des réponses ? Peut-être pas celles qu’il cherche...

Vincenzo Balzano / Ankama

Vincenzo Balzano a développé cette histoire et l’illustre avec talent. Son trait acéré, pointu, découpe le personnage de John sur des décors plus feutrés. A côté de ce mélange entre trait dur et un trait plus léger pour d’autres personnages, Vincenzo Balzano opte pour des couleurs à l’aquarelle. Une aquarelle qui fait partie du dessin, ses nappes de couleur, telles des tâches, s’étalent et créent tout d’un coup un ciel, la lueur de phares. Son trait se mélangent parfois de hachures qui densifient un visage, une silhouette sur des couleurs légères, presque transparentes.

Ce mélange permet de donner un graphisme parfois troublant, qui va totalement dans le sens du récit et qui pose une ambiance oppressante sans nous plonger dans des nuits noires et obscures.

Les pages se décomposent sous nos yeux pour laisser place à de grands dessins, ponctués parfois de quelques cases. Une BD immersive où l’on aime se perdre.

Clinton Road est un récit trouble, à l’intrigue mystérieuse doté d’un graphisme envoûtant.