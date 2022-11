Coffee Moon T1 - Mochito Bota - la chronique BD

Résumé : "Coffee Moon T1" nous raconte l’histoire de Pieta, jeune fille qui démarre une journée ordinaire ponctuée de coups de malchance. Pourtant, elle garde le moral car elle sait qu’un bon gâteau d’anniversaire l’attend au dîner. Il y a juste cette ombre qui la suit et l’interpelle assez rudement avant de disparaître. Et cette pluie incessante. Mais Pieta ne lâche rien, et elle a de bonnes raisons pour cela...

Critique : Un récit qui nous surprend encore et encore. Il s’agit donc de ne pas vous dévoiler la trame de cette histoire. Pieta, lors de cette première matinée et son long chemin à l’école, n’a pas de chance. Heureusement, Danae, sa meilleure amie, est là pour lui remonter le moral. Tout semble opposer les deux filles, Danae est grande et Brune, Pieta petite et blonde, Danae est expansive et dynamique, Pieta réservée et calme. Cette curieuse journée, elles vont pourtant la parcourir ensemble jusqu’à minuit.

Les références planent sur ce récit et, par exemple, le plan de Pieta qui éteint son réveil au petit matin vous rappellera sûrement un film avec Bill Murray au même postulat de base, dont nous sommes bien obligés de taire le nom pour ne pas vous dévoiler une des trames de ce récit.

D’autres personnages prennent de l’importance au fur et à mesure de l’histoire. La mère de Pieta, mais aussi Chiaro, une camarade tout aussi discrète mais pas pour les mêmes raisons que Pieta.

Ce manga nous ouvre dès le premier tome de nombreuses portes et sait nous appâter pour nous donner envie de lire la suite. Cette série, toujours en cours au Japon, a sans doute encore quelques cordes à son arc.

L’ambiance de cette ville où vivent les personnages est l’une de ces cordes. Sombre, grise, pluvieuse et même très pluvieuse, car quand les personnages n’ont pas de parapluie, ils sont simplement trempés. L’ambiance politique reste assez mystérieuse, mais va impacter Pieta et ses amies. Une page de journal, à la fin de ce premier tome, nous en apprend plus, tout en gardant une part de mystère.

Graphiquement, on retrouve les personnages caractéristiques du manga, stylisés, grands yeux. Le noir et blanc avec l’emploi de trames est de mise, sauf les premières pages qui sont en couleurs. Les décors hyper-réalistes sont magnifiques et l’ambiance sombre est vraiment bien rendue. Noir et gris dominent ce monde, où seule Pieta ressort.

L’explosion de la composition dans la scène finale de ce tome surprend un peu et il faut prendre le temps de s’y retrouver. De même que la narration qui fait un aller-retour temporel un peu avant sans rien indiquer peut surprendre certains lecteurs.

Tout s’accélère donc à la fin de ce premier opus, et on reste scotché par ce qui se passe. Un cliffhanger réussi pour nous amener au deuxième tome.

Coffee Moon T1 est une série qui démarre sous de bons augures. On s’attache très vite à Pieta et Danae, et ce monde triste recèle bien plus de questions que de réponses. Voici un seinen de choc dont on peut noter le format plus grand que les habituels manga de Doki-Doki.