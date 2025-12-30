Semaine du 31 décembre 2025 : les sorties en salle

Le 30 décembre 2025
Magellan de Lav Diaz, Los Tigres d’Alberto Rodriguez, mais aussi Laurent dans le vent ou Qui brille au combat clôturent les sorties en salle de 2025, pour notre plus grand plaisir.
News : Les nouveautés de la semaine du 31 décembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Nour Films
– Anaconda, de Tom Gormican
– La dernière valse, de Anselm Chan
– En garde, de Nelicia Low
– Ikkis, de Sriram Raghavan (sortie : 1er janvier)
– Laurent dans le vent, de Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon
– Magellan, de Lav Diaz
– Le pays d’Arto, de Craig Bewer
– Qui brille au combat, de Joséphine Japy
– Le secret de l’Angelus, la fascination de Dali, de Joan Frank Charansonnet
– Sur un air de blues, de Craig Brewer
– Los Tigres, de Alberto Rodriguez
– Vade Retro, de Antonin Peretjatko
Galerie photos
