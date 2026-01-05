Dans ma bulle #634. Expo Radiant à Quai des bulles en compagnie de Tony Valente.

"Pour fêter le 20e tome du manga Radiant, le festival Quai des Bulles, en co-production avec les éditions Ankama, nous propose un voyage dans l’univers d’une série phénoménale" crée en 2013 par Tony Valente, qui dévoile au micro de Fred Michel, le contenu et les coulisses de cette exposition, pour une promenade dans un univers médiéval fantastique.

Un échange enregistré en octobre 2025 au festival Quai des bulles à Saint-Malo.