Cinéma : ils nous ont quittés en 2025

Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Gene Hackman, Diane Keaton, David Lynch, Robert Redford, Terence Stamp et tant d’autres nous ont quittés cette année.

Les personnalités du cinéma disparues en 2025

– Shirin Abdullaeva, chanteuse, actrice et mannequin ouzbèke (Mister Nokaut). 19 ans.

– Jytte Abildstrøm, actrice danoise (Sommer i Tyrol). 90 ans.

– Alon Abutbul, acteur israélien (Beaufort). 60 ans.

– Assanali Achimov, acteur kazakh (L’express transsibérien). 86 ans.

– Patrick Adiarte, acteur américano-philippin (Le roi et moi). 81 ans.

– Jerry Adler, acteur américain (Meurtre mystérieux à Manhattan). 96 ans.

– Silvano Agosti, monteur et réalisateur italien (Le jardin des délices). 86 ans.

– Alma Rosa Aguirre, actrice mexicaine (Aimer fut son péché). 95 ans.

– Babak Ahmadpour, acteur iranien (Où est la maison de mon ami ?). 44 ans.

– Filiz Akin, actrice turque (Sous l’empire de la haine). 82 ans.

– Vera Alentova, actrice russe (Moscou ne croit pas aux larmes). 83 ans.

– Aki Aleong, acteur trinidadien-américain (Dragon : L’histoire de Bruce Lee). 90 ans.

– Sian Barbara Allen, actrice américaine (Un colt pour une corde). 78 ans.

– Héctor Alterio, acteur argentin (L’histoire officielle). 96 ans.

– Kepa Amuchastegui, acteur colombien (Les gens honnêtes vivent en France). 83 ans.

– Dhimitër Anagnosti, réalisateur albanais (Une fable de jadis). 89 ans.

– Loni Anderson, actrice américaine (The Jayne Mansfield Story). 79 ans.

– Björn Andrésen, acteur suédois (Mort à Venise). 70 ans.

– Roger Andrieux, réalisateur français (Mister Brown). 85 ans.

– Nando Angelini, acteur italien (Barrabas). 91 ans.

– Thierry Ardisson, producteur et animateur français (Embrasse-moi !). 76 ans.

– David Argue, acteur australien (Gallipoli). 65 ans.

– Giorgio Armani, créateur de costumes italien (Phenomena). 91 ans.

– George Armitage, réalisateur américain (Le flic de Miami). 82 ans.

– Denis Arndt, acteur américain (Basic Instinct). 86 ans.

– Niké Arrighi, actrice française (Les vierges de Satan). 80 ans.

– Marc Artigau, exploitant français (CNP de Lyon). 71 ans.

– Adriana Asti, actrice italienne (Prima della rivoluzione). 94 ans.

– Pascal Aubier, réalisateur et acteur français (Valparaiso, Valparaiso). 82 ans.

– Alain Auclaire, ancien président de la Fémis. 84 ans.

– Nora Aunor, actrice philippine (Bona). 71 ans.

– Samina Ayoub, actrice égyptienne (Tina Rahiba). 93 ans.

– Jean-Pierre Azéma, historien, scénariste et consultant français (Les égarés). 87 ans.

– Pamela Bach, actrice américaine (Rusty James). 61 ans.

– Jeff Baena, scénariste (J’adore Huckabees) et réalisateur américain. 47 ans.

– Joe Don Baker, acteur américain (Les nerfs à vif). 89 ans.

– Mohammad Bakri, acteur (La conspiration du Caire) et réalisateur israélo-palestinien. 72 ans.

– Noëlle Balenci, cheffe monteuse française (La prisonnière). 97 ans.

– Christel Baras, directrice de casting et actrice française (Naissance des pieuvres). 60 ans.

– Brigitte Bardot, actrice française (Le mépris). 91 ans.

– Jean Baronnet, réalisateur français (Skinoussa). 95 ans.

– Chandra Barot, réalisateur indien (Don). 86 ans

– Gianfranco Barra, acteur italien (Pain et chocolat). 84 ans.

– Stanley Baxter, acteur britannique (Ma douce tigresse). 99 ans.

– Nazim Baykishiyev, chef décorateur de cinéma azerbaïdjanais (Bonjour, mon ange !). 77 ans.

– Nicolas Beaucaire, acteur français (Elle). 52 ans.

– Jérôme Beaujour, scénariste français (Le septième ciel). 78 ans.

– Muriel Bec, dresseuse animalière française (DogMan). 59 ans.

– Rolf Becker, acteur allemand (L’honneur perdu de Katharina Blum). 90 ans.

– Alain Belmondo, producteur français (Le professionnel). 93 ans.

– Noureddine Ben Ayed, acteur tunisien (L’homme de cendres). 73 ans.

– Christopher Benjamin, acteur britannique (Opération fric). 90 ans.

– Denis Bénoliel, acteur français (La fille coupée en deux). 79 ans.

– Robert Benton, réalisateur et scénariste américain (Kramer contre Kramer). 92 ans.

– Nino Benvenuti, boxeur et acteur italien (Plus mort que vif). 87 ans.

– Pierre Bérard, ancien directeur de la rédaction et PDG de Télérama. 91 ans.

– Ingrid van Bergen, actrice allemande (Des roses pour le procureur). 94 ans.

– Rudolf van den Berg, réalisateur néerlandais (Snapshots. 76 ans.

– Jackie Berger, actrice et doubleuse belge (Ulysse 31). 77 ans.

– Alan Bergman, parolier et compositeur américain (Yentl). 99 ans.

– Maurice Bernart, producteur français (Thérèse). 92 ans.

– Cathy Bernheim, écrivaine, journaliste et réalisatrice française (Grève des femmes à Troyes). 78 ans.

– Françoise Bertheau-Guillet, productrice française (Le daron). 70 ans.

– Agnès Berthon, actrice française (Un couteau dans le cœur). 66 ans.

– Jack Betts, acteur américain (Trois salopards, une poignée d’or). 96 ans.

– Bharam Beyzai , réalisateur iranien (Bashu, le petit étranger). 87 ans.

– Henryk Bielski, réalisateur polonais (Haslo). 90 ans.

– Bertrand Blier, réalisateur français (Buffet froid). 85 ans.

– Sébastien Blondel, acteur français (The Camping Dead). 45 ans.

– Cathy Bodet, actrice française (Hippocrate). 69 ans.

– Pierre Boffety, directeur de la photographie français (Hôtel Terminus). 68 ans.

– Hark Bohm, acteur et scénariste allemand (Une enfance allemande : Île d’Amrum, 1945). 86 ans.

– Yves Boisset, réalisateur français (Dupont Lajoie). 86 ans.

– Paolo Bonacelli, acteur italien (Cadavres exquis). 88 ans.

– Alicia Bonet, actrice mexicaine (Cruz de amor). 78 ans.

– Jean-Pierre Bonnefous, acteur enfant (Les fruits sauvages) et danseur étoile français. 82 ans.

– Richard Bonnot, acteur et chanteur français (Le retour des Charlots). 67 ans.

– Mauro Bosco, acteur italien (Splendor). 87 ans.

– Jean Bouchaud, acteur français (Marseille contrat). 89 ans.

– Stéphane Bouquet, scénariste (La traversée) et critique de cinéma français. 57 ans.

– Lise Bourdin, actrice française (Ariane). 99 ans.

– Jean-Pierre Bouyxou, critique de cinéma français (La Revue du Cinéma). 79 ans.

– Arthur Brauss, acteur allemand (L’angoisse du gardien de but au moment du penalty). 79 ans.

– Yvonne Brewster, actrice et metteuse en scène jamaïcaine (Maybury). 87 ans.

– Françoise Brion, actrice française (L’immortelle). 92 ans.

– May Britt, actrice suédoise (Le bal des maudits). 63 ans.

– Martine Brochard, actrice franco-italienne (Chats rouges dans un labyrinthe de verre). 81 ans.

– Gabriel de Broglie, historien français. Haut fonctionnaire de l’audiovisuel. 93 ans.

– Martin Brossollet, scénariste français (Eiffel). 63 ans.

– Jose Brouwers, acteur et metteur en scène de théâtre belge (Hilvarenbeek). 93 ans.

– Inge Brück, chanteuse et actrice allemande (Unser Herr Diener). 88 ans.

– Joke Bruijs, actrice et chanteuse néerlandaise (Baantjer). 73 ans.

– Geneviève Brunet, actrice française (Ceux qui m’aiment prendront le train). 95 ans.

– Celso Bugallo, acteur espagnol (Mar adentro). 78 ans.

– Bun Hay Mean, acteur français (Comme un chef). 43 ans.

– Howard Buten, clown et écrivain américain (Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué). 74 ans.

– Ruth Buzzi, actrice américaine (Un vendredi dingue, dingue, dingue). 88 ans.

– Patrick Cabouat, réalisateur français (Les loulous). 75 ans.

– Orio Caldiron, critique et historien du cinéma italien (Bianco e Nero). 86 ans.

– Jiggly Caliente, drag queen, chanteuse, mannequin et actrice philippino-américaine (RuPaul’s Drag Race). 43 ans.

– Pierre Louis-Calixte, acteur français (Bon voyage). 57 ans.

– Patrick Camboulive, photographe de plateau français (Nikita). 76 ans.

– Claudia Cardinale, actrice italienne (Sandra). 87 ans.

– Didier Carette, metteur en scène de théâtre et acteur français (La femme de la forêt). 75 ans.

– Birgit Carlstén, actrice suédoise (Le sacrifice). 75 ans.

– Rachael Carpani, actrice australienne (Triangle). 45 ans.

– Renato Casaro, affichiste italien (Il était une fois en Amérique). 89 ans.

– Nadia Cassini, actrice américaine (La possédée du vice). 76 ans.

– Tony Caunter, acteur britannique (La colline des hommes perdus). 87 ans.

– Marc Cauvy, armurier du cinéma français (Le monde ne suffit pas). 86 ans.

– Chris Cauwenberghs, acteur belge (Kabouter Plop). 78 ans.

– Marcel Cerdan Jr, boxeur et acteur français (Édith et Marcel). 81 ans.

– Monique Chabot, actrice canadienne (Le maître du Pérou). 89 ans.

– Gérard Chaillou, acteur français (Diva). 79 ans.

– Christian de Chalonge, réalisateur français (L’argent des autres). 88 ans.

– Leslie Charleson, actrice américaine (Le jour du dauphin). 79 ans.

– Richard Chamberlain, acteur américain (La dernière vague). 90 ans.

– Jacques Charrier, acteur français (Les tricheurs). 88 ans.

– Michel Charvaz, accessoiriste de plateau français (Trois couleurs). 74 ans.

– Eldar Chenguelaïa, réalisateur géorgien (Les montagnes bleues). 92 ans.

– Jean Chérasse, réalisateur français (La vendetta). 92 ans.

– Vsevolod Chilovski, acteur russe (Romance du front). 87 ans.

– Lobsang Chompel, acteur chinois tibétain (Xiu Xiu). 68 ans.

– Christine Choy, réalisatrice sino-américaine (Who Killed Vincent Chin ?). 76 ans.

– Chua Lam, producteur hongkongais. (Mister Dynamite). 83 ans

– La Chunga, actrice et danseuse franco-espagnole (La ley de une raza). 86 ans.

– Presley Chweneyagae, acteur sud-africain (Mon nom est Tsotsi). 40 ans.

– Vincent Ciccada, directeur de société français. Directeur de Frequenza Nostra. 42 ans.

– Souleymane Cissé, réalisateur malien (Le vent). 84 ans.

– Aurora Clavel, actrice mexicaine (La horde sauvage). 88 ans.

– Barbara Clegg, scénariste britannique (Doctor Who). 98 ans.

– Jimmy Cliff, chanteur et acteur jamaïcain (Tout, tout de suite). 81 ans.

– Jacqueline Cohen, actrice, doubleuse, adaptatrice et traductrice française (The Player). 91 ans.

– Arthur Cohn, producteur suisse (Un jour en septembre). 98 ans.

– Geneviève Colange Caen, critique de cinéma française (Midi-Minuit Fantastique). 77 ans

– Daniel Colland, directeur de société français. Président fondateur du laboratoire Cinédia. 87 ans.

– Stan Collet, chef monteur français (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre). 54 ans.

– Kenneth Colley, acteur britanniques (Les diables). 87 ans.

– Dominique Collignon-Maurin, acteur français (Du rififi chez les hommes). 76 ans.

– Philippe Collin, critique de cinéma et réalisateur français (Aux abois). 93 ans.

– Cora Sue Collins, actrice américaine (La reine Christine). 98 ans.

– Pauline Collins, actrice britannique (Shirley Valentine). 85 ans.

– Giuseppe Colombo, producteur italien (L’apiculteur). 76 ans.

– Trax Colton, acteur américain (C’est arrivé à Athènes). 96 ans.

– Jacques Comets, chef monteur français (Le petit prince a dit). 89 ans.

– Christiane Conil, actrice française (La French). 71 ans.

– Emilia Contessa, actrice et chanteuse indonésienne (Brandal-Brandal Metropolitan). 67 ans.

– Flaminio Corcos, acteur français (Camille Claudel). 66 ans.

– Mara Corday, actrice américaine (Tarantula). 95 ans.

– Anne Alvares Correa, agente artistique. 85 ans.

– Stuart Craig, chef décorateur britannique (Harry Potter à l’école des sorciers). 83 ans.

– Nicole Croisille, chanteuse et actrice française (Un homme et une femme). 88 ans.

– William Cran, réalisateur et producteur britannique (An Islamic Conscience : The Aga Khan and the Ismailis). 79 ans.

– Pat Crowley, actrice américaine (Ne mangez pas les marguerites). 91 ans.

– Martin Cruz Smith, scénariste et écrivain américain (Morsures). 82 ans

– Dalyce Curry, actrice américaine (Les Blues Brothers). 95 ans.

– Carole D’Andrea, actrice américaine (West Side Story). 87 ans.

– Margaretta D’Arcy, réalisatrice (A Maverick Islander), actrice et écrivaine irlandaise. 91 ans.

– Ewa Dałkowska, actrice polonaise (Korczak). 78 ans.

– Phyllis Dalton, créatrice de costumes britannique (Lawrence d’Arabie). 99 ans.

– Claude Damianthe, distributeur français (Les Artistes Associés). 82 ans.

– Leo Dan, chanteur et acteur argentin (Santiago querido !). 82 ans.

– Paul Danan, acteur britannique (Daddy’s Girl). 46 ans.

– Jean-François Davy, réalisateur français (Exhibition). 79 ans.

– Mike De Leon, réalisateur philippin (Batch ’81). 78 ans.

– Roberto De Simone, compositeur (La fin du monde dans notre lit conjugal) et acteur italien. 91 ans.

– Philippe Dean, acteur pornographique français (Rocco Never Dies). 56 ans.

– Jean-Michel Defaye, compositeur de musique de film français (Pouic-Pouic). 92 ans.

– Pilar Del Rey, actrice américaine (Géant). 95 ans.

– Rebekah Del Rio, chanteuse américaine (Mulholland Drive). 57 ans.

– Michael DeLano, acteur américain (Ocean’s Eleven). 84 ans.

– Cristina Delanu, actrice roumaine (Le voyeur). 84 ans.

– Florence Delay, actrice et écrivaine française (Procès de Jeanne d’Arc). 84 ans.

– Émilie Dequenne, actrice belge (Rosetta). 43 ans.

– Jean-Paul Dermont, acteur belge (La promesse). 81 ans.

– Sophie Destaing, actrice et danseuse française (Vos gueules les mouettes !). 75 ans.

– Dharmendra, acteur indien (Sholay). 89 ans.

– Mauro Di Francesco, acteur italien (Attila flagello di Dio). 74 ans.

– Rita Di Lernia, actrice italienne (La pépée du gangster). 82 ans.

– Fiore Di Rienzo, acteur italien (Les seins de glace). 75 ans.

– Dobrila Diamantis, exploitante français (Le Saint-André-des-Arts). 68 ans.

– Carlos Diegues, réalisateur brésilien (Quilombo). 84 ans.

– Leslie Dilley, chef décorateur britannique (Abyss). 84 ans.

– Richard Dindo, réalisateur suisse (Arthur Rimbaud, une biographie). 80 ans.

– Annette Dionne, actrice canadienne (Le médecin de campagne). 91 ans.

– Cécile Dionne, actrice canadienne (Le médecin de campagne). 91 ans.

– Ievguenia Dobrovolskaïa, actrice russe (La reine Margot). 60 ans.

– Bruce Dombolo, acteur français (Sage-homme). 39 ans.

– Jacques Dorfmann, producteur français (Le cercle rouge). 79 ans.

– Monique Dorsel, actrice française (Paul Delvaux ou les femmes défendues). 95 ans.

– Stephen Downing, scénariste américain (Justice sauvage). 87 ans.

– Gilles Dreu, chanteur et acteur français (Le cri du hibou). 90 ans

– Alexandre Drubigny, ancien directeur des programmes de Canal+. 58 ans.

– Jean-Pol Dubois, acteur français (Anthracite). 74 ans.

– Xavier Durringer, réalisateur français (La conquête). 61 ans.

– Verónica Echegui, actrice espagnole (Yo soy la Juani). 42 ans.

– Emilio Echevarría, acteur mexicain (Amours chiennes). 80 ans.

– Samantha Eggar, actrice britannique (L’obsédé). 86 ans.

– John Eikemo, acteur norvégien (The Last Place on Earth). 86 ans

– Judit Elek, réalisatrice hongroise (La dame de Constantinople). 87 ans.

– Taina Elg, actrice finlandaise (Les Girls). 95 ans.

– Jean-Claude Éloy, compositeur de musique de film français (La religieuse). 87 ans.

– Ingeborg Elzevier, actrice néerlandaise (La robe). 89 ans.

– Bob Elmore, acteur et cascadeur américain (Massacre à la tronçonneuse 2). 65 ans.

– Jacob Ericksson, acteur suédois (Millénium). 58 ans.

– Homayoun Ershadi, acteur iranien (Le goût de la cerise). 78 ans.

– Norman Eshley, acteur britannique (Une histoire immortelle). 80 ans.

– Marianne Faithfull, actrice et chanteuse britannique (Irina Palm). 78 ans.

– Edward Faulkner, acteur américain (Les bérets verts). 93 ans.

– Hamza Feghouli, acteur algérien (Beur blanc rouge). 86 ans.

– Jules Feiffer, scénariste américain (Ce plaisir qu’on dit charnel). 95 ans.

– Barbara Ferris, actrice britannique (Sauve qui peut). 85 ans.

– Michel Fessler, scénariste français (La marche de l’empereur). 70 ans.

– Susie Figgis, directrice de casting britannique britannique (Entretien avec un vampire). 77 ans.

– Jeanna Fine, actrice pornographique américaine (No Man’s Land). 61 ans.

– Simon Fisher-Becker, acteur britannique (Harry Potter à l’école des sorciers). 63 ans.

– Goffredo Fofi, critique de cinéma et essayiste italien (Positif). 88 ans

– James Foley, réalisateur américain (Comme un chien enragé). 71 ans.

– Malini Fonseka, actrice sri-lankaise (Le domaine). 78 ans.

– Colton Ford, acteur pornographique américain (Conqered). 62 ans.

– Elisabeth Forgo, danseuse et actrice française (Chobizenesse). 77 ans.

– Stephen Forsyth, acteur canadien (Un hache pour la lune de miel). 84 ans.

– Colin Fox, acteur canadien (Meurtre par téléphone). 86 ans.

– Connie Francis, chanteuse et actrice américaine (Ces folles filles d’Ève). 87 ans.

– Elizabeth Franz, actrice américaine (Sabrina). 84 ans.

– Bruce French, acteur américain (Mission : Impossible III). 79 ans.

– Bernard Freyd, acteur français (Eaux profondes). 85 ans.

– Pierre Frilley, ancien dirigeant groupe Titra. 87 ans.

– Michel Frottier, cinéphile français (Les Gens du Cinéma). 77 ans.

– Athol Fugard, acteur (Gandhi), dramaturge et scénariste (Mon nom est Tsotsi) sud-africain. 92 ans.

– Shiho Fujimura, actrice japonaise (La femme des neiges). 86 ans.

– Stanley Fung, acteur taïwanais d’origine hongkongaise (Les guerriers du temps). 82 ans.

– Hélène Gagarine, cheffe monteuse (Au-delà de la peur) et productrice française. 96 ans.

– Ed Gale, acteur américain (O’Brother). 61 ans.

– Guilaine Garat, exploitante française (Cinéma Rex de Saint-Jean-de-Luz). 70 ans

– Marie Garel-Weiss, réalisatrice française (Sur la branche). 55 ans.

– Myriam Gast, chargée fond de soutien cinéma. 49 ans.

– Christian Gaubert, compositeur de musique de film français (La petite fille au bout du chemin). 81 ans

– Anthony Geary, acteur américain (Johnny s’en va-t-en guerre). 78 ans.

– Gil Gerard, acteur américain (The Nice Guys). 82 ans.

– Jean-Claude Germain, acteur canadien (Joyeux calvaire). 85 ans.

– Francis Giacobetti, photographe, producteur (Emmanuelle 4) et réalisateur français. 84 ans.

– Preta Gil, chanteuse et actrice brésilienne (Billi Pig). 50 ans.

– Joanne Gilbert, actrice américaine (L’or des Cheyennes). 92 ans.

– Eleonora Giorgi, actrice italienne (Inferno). 71 ans.

– Remo Girone, acteur italien (Equalizer 3). 76 ans.

– Bruce Glover, acteur américain (Les diamants sont éternels). 92 ans.

– Suzel Goffre, actrice française (Calmos). 91 ans.

– Didier Goldschmidt, réalisateur et critique de cinéma français (Ville étrangère). 65 ans.

– Larissa Goloubkina, actrice russe (La ballade des hussards). 85 ans.

– Jean-Francis Gondre, directeur de la photographie français (La trace). 73 ans

– Jean-Paul Gorce. Ancien directeur de la Cinémathèque de Toulouse. 77 ans.

– Manuela Gourary, actrice française (J’ai pas sommeil). 77 ans.

– André Grall, scénariste français (L’homme sur les quais). 69 ans.

– Marilyn Granas, actrice et directrice de casting américaine (Shirley Temple : Early Years). 98 ans.

– Nina Grebechkova, actrice russe (La prisonnière du Caucase). 94 ans.

– Graham Greene, acteur canadien (Danse avec les loups). 73 ans.

– Peter Greene, acteur américain (Clean, Shaven). 60 ans.

– Stélla Gréka, chanteuse et actrice grecque (Marina). 102 ans.

– Lionel Guenoun, chef mixeur français (Tangerine). 46 ans.

– Jean-Claude Guillebaud, scénariste français (Himalaya, l’enfance d’un chef). 81 ans.

– Waltraut Haas, actrice autrichienne (L’étudiant pauvre). 97 ans.

– Eman-Ali Habibi, acteur et lutteur iranien (La loi de la jungle). 94 ans.

– Lynn Hamilton, actrice américaine (Shadows). 95 ans.

– Monika Hansen, actrice allemande (Si loin, si proche !). 83 ans.

– Masato Harada, réalisateur japonais (Sekigahara). 76 ans.

– Yukio Hashi, acteur et chanteur japonais (Frère des fleurs). 82 ans.

– Gene Hackman, acteur américain (French Connection). 95 ans.

– Elvi Hale, actrice britannique (Les six femmes d’Henri VIII). 94 ans.

– Lynn Hamilton, actrice américaine (Shadows). 95 ans.

– Prentis Hancock, acteur britannique (Les 39 marches). 83 ans.

– Masato Harada, réalisateur japonais (Inugami). 76 ans.

– Betty Harford, actrice américaine (Daisy Clover). 98 ans.

– Gerald Harper, acteur britannique (Les souliers de Saint Pierre). 96 ans.

– Fatma Hassouna, photojournaliste palestinienne (Put Your Soul on Your Hand and Walk). 25 ans.

– Wings Hauser, acteur américain (Les vrais durs ne dansent pas). 77 ans.

– Brûni Heinke, actrice néerlandaise (Le choix du destin). 84 ans.

– Jacky Hénu, acteur français (Mandrin). 82 ans.

– Rami Heuberger, acteur israélien (La liste de Schindler). 56 ans.

– Maureen Hingert, actrice sri-lankaise (Le sentier de la vengeance). 88 ans.

– Alice Hirson, actrice américaine (Boire et déboires). 95 ans.

– Co Hoedeman, réalisateur d’animation canado-néerlandais (Le château de sable). 84 ans.

– Hulk Hogan, acteur et catcheur américain (Rocky III : L’œil du tigre). 71 ans.

– Christian Holder, danseur, chorégraphe et acteur britannique (Hair). 74 ans.

– Polly Holliday, actrice américaine (Gremlins). 88 ans.

– Dorine Hollier, actrice et chanteuse française (Milena). 66 ans.

– Marc Hollogne, réalisateur et acteur belge (L’illuminé). 63 ans.

– Julian Holloway, acteur britannique (La fille de Ryan). 80 ans.

– Per Holst, producteur danois (Pelle le conquérant). 86 ans.

– Rob Houwer, producteur néerlandais (Scènes de chasse en Bavière). 87 ans.

– Julien Hubert, acteur français (Le grand chemin). 44 ans.

– Alexandre Huchez, réalisateur et producteur français (Mangouste Anim). 48 ans

– Kathleen Hugues, actrice américaine (Le météore de la nuit). 96 ans.

– Hui Shiu-hung, acteur hongkongais (Breaking News). 72 ans.

– Jimmy Hunt, acteur américain (Les envahisseurs de la planète rouge). 85 ans.

– Rick Hurst, acteur américain (Dans la ligne de mire). 79 ans.

– Will Hutchins, acteur américain (The Shooting). 94 ans.

– Humbert Ibach, producteur français (Les grands du rire). 88 ans.

– Kazuo Ikehiro, réalisateur japonais (Le samouraï éphémère). 96 ans.

– Selim İleri, scénariste turc (Bir Ask Ugruna). 75 ans.

– Oleg Imbert, acteur français (OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire). 57 ans.

– Tony Isbert, acteur espagnol (La casa sin fronteras). 74 ans.

– Ayumi Ishida, actrice japonaise (L’homme des passions). 76 ans.

– Rafiz Ismayilov, directeur de la photographie et décorateur azerbaïdjanais (Yubiley dante). 86 ans.

– Masako Izumi, actrice japonaise (Une jeune fille à la dérive). 77 ans.

– Ken Jacobs, réalisateur américain (Tom, Tom, the Piper’s Son). 92 ans.

– Henry Jaglom, réalisateur britannique (Un coin tranquille). 87 ans.

– Stanley R. Jaffe, producteur américain (Kramer contre Kramer). 84 ans.

– Olga James, actrice américaine (Carmen Jones). 95 ans.

– Jadwiga Jankowska-Cieślak, actrice polonaise (Un autre regard). 74 ans.

– Maaïke Jansen, actrice française (Le complexe du kangourou). 83 ans.

– Horst Janson, acteur allemand (Capitaine Kronos, tueur de vampires). 89 ans.

– Claude Jarman Jr., acteur américain (Rio Grande). 90 ans.

– Peter Jason, acteur américain (Invasion Los Angeles). 80 ans.

– Jean-Claude Jay, acteur français (Péril en la demeure). 90 ans.

– Fadhel Jaziri, réalisateur et acteur tunisien (Éclipses). 77 ans.

– Nicolas Jean, scénariste français (HPI). 63 ans.

– David Johanssen, chanteur et acteur américain (Veuve mais pas trop). 75 ans

– Philippe Joïadé, acteur, animateur et scénariste français (Silmandé - Tourbillon). 62 ans.

– Lee Joo-sil, actrice sud-coréenne (Dernier train to Busan). 80 ans.

– Clifton Jones, acteur britannique (Sheena, reine de la jungle). 87 ans.

– Jonathan Joss, acteur américain (Les sept mercenaires). 59 ans.

– Friedrich Wilhelm Junge, acteur allemand (Addio, piccola mia). 86 ans.

– Claire van Kampen, réalisatrice (It Never Entered My Mind) et compositrice britannique. 71 ans.

– Gérard Kaplan, chanteur et acteur français (Un jour la fête). 76 ans

– Jonathan Kaplan, réalisateur américain (Les accusés). 77 ans.

– Iouri Kara, réalisateur russe (Le maître et Marguerite). 70 ans.

– Emmanuel Karsen, acteur et doubleur français (Héroïnes). 62 ans.

– Tchéky Karyo, acteur français (Les nuits de la pleine lune). 72 ans.

– Ilona Kassai, actrice hongroise (Je suis vivante et je vous aime). 97 ans.

– Nicky Katt, acteur américain (Sin City). 54 ans.

– Kamini Kaushal, actrice indienne (Biraj Bahu). 98 ans.

– Diane Keaton, actrice américaine (Annie Hall). 79 ans.

– Gerard Kennedy, acteur australien (Garbo). 93 ans

– Alice Kessler, chanteuse, danseuse et actrice allemande (La ruée des Vikings). 89 ans.

– Ellen Kessler, chanteuse, danseuse et actrice allemande (La ruée des Vikings). 89 ans.

– Miloud Khetib, acteur franco-algérien (Les sacrifiés). 80 ans.

– Udo Kier, acteur allemand (La chair de Frankenstein). 81 ans.

– Val Kilmer, acteur américain (Les Doors). 65 ans.

– Sally Kirkland, actrice américaine (Anna). 84 ans.

– Uwe Kockisch, acteur allemand (Rouge rubis). 81 ans.

– Moussa Koffoé, acteur guinéen (Di Bari Khônô). 67 ans.

– Mana Koleva, réalisatrice française (L’état de bonheur... permanent ). 84 ans.

– Dimítris Kollátos, réalisateur grec (Le Banquet). 87 ans.

– Hans Peter Korff, acteur allemand (Refuge). 82 ans.

– Ted Kotcheff, réalisateur canadien (Rambo). 94 ans.

– Jiří Krampol, acteur tchèque (Zabil jsem Einsteina, panove). 87 ans.

– Ivan Krasko, acteur russe (Tarass Boulba). 94 ans.

– Věra Křesadlová, actrice tchèque (Alouettes, le fil à la patte). 81 ans.

– Tim Kruger, acteur pornographique allemand (Tools !). 44 ans

– Ku Feng, acteur chinois (Le sabre infernal). 94 ans.

– Manoj Kumar, acteur et réalisateur indien (Shor). 87 ans.

– Anita Kupsch, actrice allemande (Les cancres des premiers bancs). 85 ans.

– Marilyn Kwolden, actrice américaine (Les Misérables). 99 ans.

– Ánna Kyriakoú, actrice grecque (Zorba le Grec). 96 ans.

– Catherine Laborde, actrice et présentatrice française (Cousin cousine). 73 ans.

– Philippe Labro, réalisateur français (Sans mobile apparent). 88 ans.

– Diane Ladd, actrice américaine (Sailor et Lula). 89 ans.

– Josy Lafont, actrice française (Le père Noël est une ordure). 85 ans.

– Karim Lagati, chef décorateur français (Selon la police). 56 ans.

– Harvey S. Laidman, réalisateur américain (L’incroyable Hulk). 82 ans.

– Cleo Laine, chanteuse et actrice britannique (Le visage du plaisir). 97 ans.

– Mohammed Lakhdar-Hamina, réalisateur algérien (Chronique des années de braise). 91 ans.

– Michel Landi, affichiste français (Harem). 93 ans.

– Bernard Larmande, acteur français (I... comme Icare). 84 ans.

– Gilles Larrain, photographe et réalisateur franco-américain (Hacine, photographe algérien). 86 ans.

– Petra Laseur, actrice néerlandaise (Bride Flight). 85 ans.

– Christine Laydu, scénariste française (Bonne nuit les petits). 94 ans.

– Cédric Le Floc’h, chef monteur français (Casse). 44 ans.

– Lotte Ledl, actrice autrichienne (Les désarrois de l’élève Törless). 95 ans.

– Éric Legrand, acteur et doubleur français (Adieu poulet). 72 ans.

– Georgette Lemaire, chanteuse française (Munich). 82 ans.

– Jørgen Leth, réalisateur danois (Five Obstructions). 88 ans.

– Floyd Levine, acteur américain (Un justicier dans la ville). 93 ans.

– Anatoli Lobotski, acteur russe (Tikhie omuty). 66 ans.

– June Lockart, actrice américaine (Lassie, la grande aventure). 100 ans.

– Spencer Lofranco, acteur canadien (Invincible). 33 ans.

– Martin Loeb, acteur français (Mes petites amoureuses). 66 ans.

– Angelo Longoni, réalisateur italien (Caccia alle mosche). 68 ans.

– Marcel Łoziński, réalisateur polonais (Tout peut arriver). 85 ans.

– Roger Lumont, acteur français (Solo). 91 ans.

– Monica Lundi, actrice allemande (Pas d’or pour les requins). 82 ans.

– David Lynch, réalisateur américain (Mulholland Drive). 78 ans.

– Sybil Maas, actrice française (Cousin cousine). 87 ans.

– Adrian Maben, réalisateur britannique (Pink Floyd : Live at Pompeii. 83 ans.

– Kelley Mack, actrice américaine (The Walking Dead). 33 ans.

– Michael Madsen, acteur américain (Reservoir Dogs). 67 ans.

– Valerie Mahaffey, actrice américaine (Sully). 71 ans.

– Kevyn Major Howard, acteur et photographe canadien (Full Metal Jacket). 69 ans.

– Alain Maline, réalisateur français (Cayenne Palace). 77 ans.

– Patty Maloney, actrice américaine (La famille Addams). 89 ans.

– Pierre Mandrin, directeur de la photographie français (La bataille du rail). 100 ans.

– Priya Marathe, actrice indienne (1234). 38 ans.

– Mirosława Marcheluk, actrice polonaise (L’évasion du cinéma Liberté). 85 ans.

– Juan Margallo, acteur espagnol (Fermer les yeux). 84 ans.

– Jean Marsh, actrice britannique (Willow). 90 ans.

– Diane Martel, réalisatrice américaine (Jennifer Lopez : Get Right). 63 ans.

– Jacques Martial, acteur français (Noir et blanc). 69 ans.

– Walter Maslow, acteur américain (The Cosmic Man). 97 ans.

– Lea Massari, actrice italienne (Le souffle au cœur). 91 ans.

– Vincent Massoc, acteur français (La sorcière). 71 ans.

– Per Mattsson, acteur suédois (Fanny et Alexandre). 77 ans.

– Johanna Matz, actrice autrichienne (Le congrès s’amuse). 92 ans.

– James McEachin, acteur américain (Doux, dur et dingue). 94 ans.

– Dan McGrath, réalisateur américain (Simpson Horror Show). 61 ans.

– Julian McMahon, acteur australien (Les quatre Fantastiques). 56 ans.

– Károly Mécs, acteur hongrois (La tour de Nesle). 89 ans.

– Ginette Mejinsky, directrice de production française (La colline a des yeux). 89 ans.

– Franco Merli, acteur italien (Affreux, sales et méchants). 69 ans.

– Penelope Milford, actrice américaine (Retour). 77 ans.

– Piro Milkani, réalisateur albanais (Le printemps n’arrive jamais seul). 85 ans

– Jacques Mironneau, cadreur français (Les visiteurs). 89 ans.

– James Mitchum, acteur américain (Première victoire). 84 ans.

– Aleksandr Mitta, réalisateur russe (Brille mon étoile, brille). 92 ans.

– François-Xavier Molin, agent artistique français (Artmedia). 73 ans.

– Lee Montague, acteur britannique (Moulin Rouge). 97 ans.

– Yolanda Montes, actrice et danseuse américano-mexicaine (Han matado a Tongolele). 93 ans.

– Norma Mora, actrice mexicaine (Don Juan 67). 81 ans.

– Hervé Morelle, chef opérateur son belge (No Man’s Land). 80 ans.

– Pablo Moret, acteur franco-argentin (Corps perdus). 92 ans.

– P. H. Moriarty, acteur américain (Outland). 85 ans.

– Luc Morissette, acteur canadien (Misanthrope). 82 ans.

– Iouri Moroz, acteur et réalisateur russe (Le sanctuaire des sorcières). 68 ans.

– Bernard Mourad, producteur français (Films sous Influence). 50 ans.

– Phil Mulloy, réalisateur britannique (Goodbye Mister Christie). 76 ans.

– Floyd Roger Myers Jr., acteur américain (Le prince de Bel-Air). 42 ans.

– Madani Naamoun, acteur algérien (Leïla et les autres). 81 ans.

– Tatsuya Nagamine, réalisateur japonais ( One Piece : Z). 53 ans.

– Ines Najar, actrice tunisienne (Karker). 41 ans.

– Tatsuya Nakadai, acteur japonais (Kagemusha). 92 ans.

– Frédéric Nauczyciel, réalisateur, chorégraphe et photographe français (The Fire Flies, Francesca, Baltimore). 56 ans.

– Jean-Claude Neckelbrouck, directeur de la photographie belge (Nuit et jour). 80 ans.

– Leila Negra, chanteuse et actrice allemande. (Les aventures fantastiques du baron Münchhausen). 95 ans.

– Craig Richard Nelson, acteur américain (Trois femmes). 77 ans.

– Lis Nilheim, actrice suédoise (Maria). 80 ans.

– Isabelle Nohain-Raimu, petite-fille de Raimu. Fondatrice du musée Raimu. 77 ans.

– Jay North, acteur américain (Maya). 73 ans.

– Richard Norton, acteur et cascadeur australien (La fureur du juste). 75 ans.

– Marc’O, réalisateur et dramaturge français (Les idoles). 98 ans

– Joan O’Brien, chanteuse et actrice américaine (Alamo). 89 ans.

– Christine Olivier, actrice canadienne (La nuit infidèle). 81 ans.

– Roberto Orci, scénariste et producteur américano-mexicain (Star Trek into Darkness). 51 ans.

– Marcel Ophüls, réalisateur français (Le chagrin et la pitié). 97 ans.

– Nora Orlandi, compositrice de musique de film italienne (L’étrange vice de Madame Wardh). 91 ans.

– Gérard Ortega, acteur français (Seul contre tous). 81 ans.

– Elisabeth Orth, actrice autrichienne (Pepperminta). 89 ans.

– André Oumansky, acteur français (Les dimanches de ville d’Avray). 92 ans.

– Mariano Ozores, réalisateur espagnol (Fin de semana al desnudo). 98 ans.

– Agostino Pace, chef décorateur (Je t’aime, je t’aime) et créateur de costumes français (Peau d’âne). 90 ans.

– Geneviève Page, actrice française (Belle de jour). 97 ans.

– Park Hee-gon, réalisateur sud-coréen (Perfect Game). 56 ans.

– Lar Park-Lincoln, actrice américaine (Vendredi 13, chapitre VII : Un nouveau défi). 63 ans.

– Mary Peach, actrice britannique (L’île aux pirates). 97 ans.

– Philippe Pelletier, cinéphile français. Créateur du site Cinéartistes. 64 ans.

– Donald Pelmear, acteur britannique (Doctor Who). 100 ans.

– Mark Peploe, scénariste britannique (Le dernier empereur). 82 ans.

– Luc Perini, chef opérateur son français (Subway). 80 ans.

– Jean-Loup Philippe, acteur français (Lèvres de sang). 90 ans.

– Micheline Pialat, productrice française (À nos amours). 99 ans.

– Béatrice Picard, actrice canadienne (Ma tante Aline). 96 ans.

– Stéphane Pick, compositeur de musique de jeu vidéo français (Dune). 59 ans.

– Pik-Sen Lim, actrice malaisienne (Johnny English). 80 ans.

– Isabel Pisano, actrice et journaliste uruguayenne (Le Casanova de Fellini). 81 ans.

– Theodor Pištěk, créateur de costumes tchèque (Amadeus). 93 ans.

– Mireille Pitot, actrice française (L’homme d’argile). 93 ans.

– Joan Plowright, actrice britannique (Le cabotin). 95 ans.

– Priscilla Pointer, actrice américaine (Carrie au bal du diable). 100 ans.

– Claude Poissant, acteur, metteur en scène et scénariste (Nelligan) canadien. 69 ans.

– Eusebio Poncela, acteur espagnol (Matador). 79 ans.

– Jean-Louis Porchet, réalisateur suisse (No Man’s Land). 76 ans.

– Julien Poulin, acteur (Le crime d’Ovide Plouffe) et réalisateur canadien. 78 ans.

– Ángel del Pozo, acteur espagnol (El alijo). 90 ans.

– Rosa von Praunheim, réalisateur allemand (Les tantouzes ne mentent pas). 83 ans.

– Alain Primot, chef monteur son français (Le hussard sur le toit). 57 ans.

– Bernard Pruvost, acteur français (P’tit Quinquin). 68 ans.

– Jean-Pierre Putters, critique de cinéma (Mad Movies) et producteur français. 69 ans.

– Gianni Quaranta, chef décorateur italien (Chambre avec vue). 82 ans.

– Lili Rademakers, réalisatrice néerlandaise (Menuet). 95 ans.

– Federica Ranchi, actrice italienne (Été violent). 89 ans.

– James Ransone, acteur américain (Ken Park). 46 ans.

– Lorna Raver, actrice américaine (Jusqu’en enfer). 89 ans.

– Syla de Rawski, actrice suisse (Litan). 88 ans.

– Robert Redford, acteur (Jeremiah Johnson) et réalisateur américain. 89 ans.

– Rob Reiner, réalisateur et acteur américain (Stand by Me). 78 ans.

– Ze’ev Revach, acteur et réalisateur israélien (Un brin de chance). 84 ans.

– Clive Revill, acteur néo-zélandais (L’Empire contre-attaque). 94 ans.

– Fanny Reynès, régisseuse générale française (Balle perdue). 50 ans.

– Jochen Richter, réalisateur allemand (Par ici la bonne soupe). 83 ans.

– Gami Richy, réalisateur tchadien (Le rendez-vous du siècle). 34 ans.

– Maria Riva, actrice germano-américaine (L’impératrice rouge). 100 ans.

– Marc Rivière, assistant réalisateur et réalisateur français (Nous irons tous au paradis). 75 ans.

– Tony Roberts, acteur américain (Annie Hall). 87 ans.

– Chris Robinson, acteur américain (The Intruder). 86 ans.

– Clodagh Rodgers, chanteuse et actrice britannique (I’m Bob, He’s Dickie). 78 ans.

– Michael Roemer, réalisateur américain (Harry Plotnick seul contre tous). 97 ans.

– Letícia Román, actrice italienne (La fille qui en savait trop). 84 ans.

– Gloria Romero, actrice américano-philippine (Palasig). 91 ans.

– Ronnie Rondell Jr., acteur et cascadeur américain (Spartacus). 88 ans.

– Susana Rossberg, cheffe monteuse brésilienne (Toto le héros). 80 ans

– Kaspar Rostrup, réalisateur danois (Notre dernière valse). 85 ans.

– Patricia Routledge, actrice britannique (Les anges aux poings serrés). 96 ans.

– Jean Roy, critique de cinéma français (L’Humanité). 77 ans.

– Alain Rozanès, producteur français (Satin rouge). 72 ans.

– Roberto Russo, réalisateur italien (Flirt). 77 ans.

– Esa Saario, acteur finlandais (Täällä Pohjantähden alla). 93 ans.

– Sally Sachse, actrice américaine (Les anges de l’enfer). 82 ans.

– Kim Sae-ron, actrice sud-coréenne (A Girl at My Door). 24 ans.

– Faouzi Saichi, acteur algérien (Un toit, une famille). 74 ans.

– Guy-Patrick Sainderichin, scénariste (Buisson ardent) et acteur français. 75 ans.

– Tomo Sakurai, seiyū japonaise (Macross 7). 53 ans.

– Gilbert Salachas, journaliste, critique de cinéma et éditeur français (Télérama). 96 ans.

– Elina Salo, actrice finlandaise (La fille aux allumettes). 89 ans.

– Jean Sarrus, acteur français (Les Charlots contre Dracula). 79 ans.

– Gailard Sartain, acteur américain (Big Easy, le flic de mon cœur). 78 ans.

– Peter Sattmann, acteur allemand (Le grand secret). 77 ans.

– Annie Savarin, actrice française (Le souffle au cœur). 81 ans.

– Daoud Abdel Sayed, réalisateur égyptien (Al-Kit Kat). 79 ans.

– Prunela Scales, actrice britannique (Retour à Howards End). 93 ans.

– Lalo Schifrin, compositeur de musique de film américain (Bullitt). 93 ans.

– Rolf Schimpf, acteur allemand (Tatort). 100 ans.

– Jan Schweiterman, acteur américain (Good Burger). 52 ans.

– Pippa Scott, actrice américaine (La prisonnière du désert). 90 ans.

– Hélène Sébillotte, scripte française (Série noire). 89 ans.

– Évelyn Séléna, actrice et doubleuse française (La cuisine au beurre). 85 ans.

– Ralph Senensky, réalisateur américain (Star Trek : The Original Series). 102 ans.

– Eduardo Serra, directeur de la photographie franco-portugais (La jeune fille à la perle). 81 ans.

– Serge Serre, exploitant français (Ciné 102 de Pont-Saint-Esprit). 74 ans.

– Jimmy Shaw, acteur américain (Le maître des illusions). 59 ans.

– Paula Shaw, actrice américaine (Insomnia). 84 ans.

– Jan Shepard, actrice américaine (Bagarres au King Creole). 96 ans.

– Jack Shepherd, acteur britannique La vallée perdue). 85 ans.

– Bobby Sherman, acteur et chanteur américain (Get Crazy). 81 ans.

– Masahiro Shinoda, réalisateur japonais (L’étang du démon). 94 ans.

– Christian Simon, acteur français (Poil de Carotte). 88 ans.

– Odette Simoneau, actrice française (Inspecteur Lavardin). 97 ans.

– Michael Sloan, scénariste et producteur américano-canadien (Equalizer). 78 ans.

– Lyad Smaïn, acteur français (Un si grand soleil). 26 ans.

– Vladimír Smutný, directeur de la photographie tchèque (Kolya). 82 ans.

– Mark Snow, compositeur de musique de film américain (X-Files). 78 ans.

– Gerard Soeteman, scénariste néerlandais (La chair et le sang). 88 ans.

– Pierre Sorlin, historien du cinéma et universitaire français. Université Paris-III-Sorbonne-Nouvelle. 91 ans.

– Zdravko Šotra, réalisateur serbe (La bataille du Kosovo). 92 ans.

– Lionel Soukaz, réalisateur français (Le sexe des anges). 71 ans.

– Scott Spiegel, scénariste, réalisateur et acteur américain (Evid Dead 2). 67 ans.

– Grazia Maria Spina, actrice italienne (La Bible). 88 ans.

– Enzo Staiola, acteur italien (Le voleur de bicyclette). 85 ans.

– Terence Stamp, acteur britannique (Théorème). 87 ans.

– Harry Standjofski, acteur canadien (De l’amour et des restes humains). 66 ans.

– Jane Stanton Hitchcock, scénariste et écrivaine américaine (Our Time). 78 ans

– Lynne Marie Stewart, actrice américaine (Pee-wee Big Adventure). 78 ans.

– Tom Stoppard, scénariste et réalisateur britannique (Rosencrantz et Guildenstern sont morts). 88 ans.

– Stéphane Strano, producteur français. Président du Festival de la Fiction audiovisuelle de La Rochelle. 54 ans.

– Oleg Strijenov, acteur russe (Le quarante et unième). 95 ans.

– Charles Strouse, compositeur de musique de film américain (Bonnie and Clyde). 96 ans.

– Olive Sturgess, actrice canadienne (Le corbeau). 91 ans.

– Paul-Loup Sulitzer, écrivain et scénariste français (Dancing Machine). 78 ans.

– Neil Summers, cascadeur et acteur américain (RoboCop). 81 ans.

– Loretta Swit, actrice américaine (Les anges gardiens). 87 ans.

– Rory Callum Sykes, acteur britannique (Kiddy Kapers). 32 ans.

– Julieta Szönyi, actrice roumaine (Felix si Otilia). 75 ans.

– Jerzy Sztwiertnia, réalisateur polonais (Komediantka). 78 ans.

– Jeannot Szwarc, réalisateur français (Supergirl). 87 ans.

– Manuela Taco, cheffe maquilleuse française (L’auberge espagnole). 57 ans.

– Cary-Hiroyuki Tagawa, acteur nippo-américain (Le dernier empereur). 75 ans.

– Nasser Taghvai, réalisateur iranien (Les contes de Kish). 84 ans.

– Lee Tamahori, réalisateur néo-zélandais (L’âme des guerriers). 75 ans.

– Valentina Talyzina, actrice russe (L’ironie du sort). 90 ans.

– Larry Tamblyn, acteur et chanteur américain (Riot on Sunset Strip). 82 ans.

– Monique Tarbès, actrice française (Le magnifique). 91 ans.

– Jacques Tassel, bruiteur français (Ne le dis à personne). 81 ans.

– Ferdi Tayfur, acteur turc (Affet Allahim). 79 ans.

– Nino Tempo, acteur et chanteur américain (Opération jupons). 90 ans.

– Norbert Terry, réalisateur et producteur pornographique français (Hommes entre eux). 101 ans.

– Émilien Tessier, acteur français (La belle verte). 90 ans.

– Max Tessier, critique et historien du cinéma français. (Le cinéma japonais au présent). 80 ans.

– Damien Thomas, acteur britannique (Les sévices de Dracula). 83 ans.

– Philippe Thureau-Dangin, journaliste français. Président de Télérama. 70 ans.

– Paul Thomas, réalisateur pornographique américain (Justine). 78 ans.

– Jean-Pierre Thorn, réalisateur français (Je t’ai dans la peau). 78 ans.

– Marie Tomášová, actrice tchèque (Anna Proletářka). 96 ans.

– Tito Topin, affichiste (Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil), scénariste et écrivain. 93 ans.

– Michelle Trachtenberg, actrice américaine (Mysterious Skin). 39 ans.

– Georges Trillat, acteur français (I... comme Icare). 81 ans.

– Georg Stefan Troller, scénariste, écrivain, journaliste et réalisateur autrichien (Welcome in Vienna). 103 ans.

– Bob Uecker, acteur et sportif américain (Les Indians). 90 ans.

– Masaharu Ueda, directeur de la photographie japonais (Kagemusha). 87 ans.

– Maurice Valay, chef décorateur français (Les rois maudits). 99 ans.

– Pierre Valmy, directeur artistique et adaptateur de doublage français (Profilage). 76 ans.

– Ornella Vanoni, actrice et chanteuse italienne (Romulus et Rémus). 91 ans.

– Meta Velander, actrice suédoise (L’homme qui a renoncé au tabac). 100 ans.

– Pierre Vial, acteur français (La diagonale du fou). 97 ans.

– Renée Victor, actrice américaine (Le prédicateur). 86 ans.

– Philippe Vidal, réalisateur français (Boule & Bill). 59 ans.

– Joey D. Vieira, acteur américain (Nebraska). 80 ans.

– Alvaro Vitali, acteur américain (Amarcord). 75 ans.

– Nadia Vonderheyden, actrice française (Nos batailles). 58 ans.

– Lesley Walker, cheffe monteuse britannique (Les frères Grimm). 80 ans.

– Joseph Wambaugh, scénariste et écrivain américain (Tueurs de flics). 88 ans.

– Jim Ward, acteur américain (Patty Hearst). 66 ans

– Malcolm-Jamal Warner, acteur américain (Drop Zone). 54 ans.

– Kenneth Washington, acteur américain (Papa Schultz). 88 ans.

– Danièle Wassermann, exploitante française (Studios Saint-Séverin et Médicis). 98 ans.

– Peter Watkins, réalisateur britannique (Punishment Park). 90 ans.

– Melanie Watson, actrice américaine (Arnold et Willy). 57 ans.

– Lee Weaver, acteur américain (Donnie Darko). 95 ans.

– Frans Weisz, réalisateur néerlandais (Julie la rousse). 87 ans.

– George Wendt, acteur américain (The Climb). 76 ans.

– June Wilkinson, actrice et mannequin britannique (The Candidate). 85 ans.

– Billy Williams, directeur de la photographie britannique (Love). 95 ans.

– Ed Williams, acteur américain (Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?). 98 ans.

– Dominique Wilms, actrice française (La môme vert-de-gris). 95 ans.

– John Woodvine, acteur britannique (Le loup-garou de Londres). 96 ans.

– Margarita Xhepa, actrice albanaise (Apasionata). 93 ans.

– Barbie Xu, actrice taïwanaise (A Chinese Ghost Story). 48 ans.

– Murad Yaguizarov, acteur azerbaïdjanais (Belle-mère). 86 ans.

– Kim Yaroshevskaya, actrice canadienne d’origine russe (Simon les nuages). 101 ans.

– Shirin Yazdanbakhsh, actrice iranienne (Une séparation). 76 ans.

– Kazuko Yoshiyuki, actrice japonaise (L’empire de la passion). 90 ans.

– Adeline Yoyotte-Husson, cheffe monteuse française (Le nouveau monde). 74 ans.

– Yu Menglong, acteur et chanteur chinois (Famille temporaire). 37 ans.

– Harris Yulin, acteur américain (Scarface). 95 ans.

– Amina Yusifguizi, actrice azerbaïdjanaise (Moy dobryy papa). 89 ans.

– Manuel Zarzo, acteur espagnol (Drame de la jalousie). 93 ans.

– Jacques Zimmer, critique de cinéma et journaliste français (La Revue du Cinéma). 89 ans

– Patrick Zocco, réalisateur et organisateur de festival français. (L’une). 67 ans.