Dans ma bulle #662. Démontagner, un témoignage poétique et inédit consacré au pastoralisme dans les Pyrénées, avec Maxime Cain.

"Dans les montagnes, le pastoralisme existe encore. Cette bande dessinée est un témoignage véritable : son auteur garde en effet des troupeaux de brebis dans les Pyrénées ariégeoises depuis dix ans. Mais nous sommes bien loin ici des clichés faciles sur le berger solitaire et ses chiens..."

Rencontre avec Maxime Cain, berger et auteur de bande dessinée, qui après avoir démontagné débarque à Saint-Malo pour dévoiler son expérience au micro de Fred Michel.

Un échange enregistré en octobre 2025 au festival Quai des bulles.