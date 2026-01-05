Dans ma bulle #664. Manga. Tout un art ! Le manga déferle au musée Guimet. Avec Didier Pasamonik.

Le 5 janvier 2026
"Admiré par plusieurs générations de lecteurs, le manga a conquis la France et le monde, qu’il s’adresse aux adolescents (shonen pour les garçons, shojo pour les filles) ou aux adultes (seinen, josei, seijin...) Mais connaissez-vous ses origines ? À travers des planches et des revues originales, mises en regard avec des objets et des œuvres graphiques de nos collections, l’exposition Manga. Tout un art ! lève le voile sur la naissance et l’évolution complexe de la bande dessinée japonaise. Des traditions millénaires aux premières influences occidentales, de la presse satirique aux premiers pas du dessin animé, de la créativité des maîtres mangakas des 20e et 21e siècles jusqu’à leur influence sur la mode et la haute couture".
Rencontre avec Didier Pasamonik, co-commissaire de l’exposition Manga. Tout un art !
Une discussion enregistrée en décembre 2025 au musée Guimet, à Paris.
Photos : Fred Michel
Galerie Photos
