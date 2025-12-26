La Bête est morte ! Dessiner, résister, témoigner, en compagnie de Carine Picaud. Dans ma bulle #663

"Grâce à un appel au don et au mécénat la Bibliothèque Nationale de France a fait l’acquisition en 2025 des 77 planches originales de La Bête est morte ! dessinées par Calvo. Acte de résistance et œuvre mémorielle, ce chef-d’œuvre est exposé dans la Rotonde du Musée de la BNF, en regard d’une sélection de pièces conservées dans différents départements".

Carine Picaud, conservatrice à la BNF et co-commissaire de l’exposition aux cotés de Yann Kergunteuil, nous dévoile ce trésor à la fois historique et artistique, et sa présentation au sein des collections de la bibliothèque.

Une discussion menée par Fred Michel et enregistrée en novembre 2025 à Paris.

Photos : Fred Michel