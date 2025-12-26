La Bête est morte ! Dessiner, résister, témoigner, en compagnie de Carine Picaud. Dans ma bulle #663

Le 26 décembre 2025
"Grâce à un appel au don et au mécénat la Bibliothèque Nationale de France a fait l’acquisition en 2025 des 77 planches originales de La Bête est morte ! dessinées par Calvo. Acte de résistance et œuvre mémorielle, ce chef-d’œuvre est exposé dans la Rotonde du Musée de la BNF, en regard d’une sélection de pièces conservées dans différents départements".
Carine Picaud, conservatrice à la BNF et co-commissaire de l’exposition aux cotés de Yann Kergunteuil, nous dévoile ce trésor à la fois historique et artistique, et sa présentation au sein des collections de la bibliothèque.
Une discussion menée par Fred Michel et enregistrée en novembre 2025 à Paris.
Photos : Fred Michel
Jusqu’au 1er février à la BNF
5 Rue Vivienne, 75002 Paris
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.